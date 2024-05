Škoda Enyaq RS Race: il concept per un’auto elettrica da corsa

Al momento si tratta di una concept car in formato digitale, ma avrà uno sbocco nel mondo reale. La Škoda Enyaq RS Race vuole prefigurare il futuro del marchio nell’universo agonistico, con grande attenzione per la sostenibilità oltre che per le performance. L’obiettivo? Cercare di conseguire il successo, ma con un approccio più green. La casa ceca ha offerto, nelle scorse ore, i primi render, che mostrano lo studio stilistico della vettura, progettata facendo tesoro dell’esperienza acquisita nei rally internazionali, soprattutto in termini di studi aerodinamici.

La Škoda Enyaq RS Race, una volta tradotta in realtà, punta a diventare terreno di sperimentazione per tecnologie elettriche all’avanguardia, suscettibili di essere travasate sulla produzione di serie del marchio. Se la Vision GT, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, è focalizzata sul mondo del gaming, con le sue credenziali alla spina, qui si guarda all’e-motorsport fisico, quello che si disputa negli scenari da corsa veri. Si può quindi parlare di una proiezione meno visionaria e più concreta per la casa di Mladá Boleslav, che vuole esprimere la sua sensibilità “green” in vari ambiti operativi, corse comprese.

Look forte per la Škoda elettrica da corsa

Le prime immagini della nuova Škoda Enyaq RS Race, relative al concept, mostrano dei tratti molto aggressivi. Il frontale scolpito sembra voler aggredire l’asfalto, mentre nello specchio di coda si mostra in tutta la sua imponenza un grande alettone, destinato alla ricerca del massimo carico verticale. Con questa vettura il marchio ceco vuole esplorare nuovi sentieri per la sostenibilità degli sport motoristici. Il know-how acquisito in tale ambito sarà poi messo a frutto anche nella dimensione commerciale, con un travaso ingegneristico sulle future auto elettriche della gamma.

Ecco le parole di Michal Hrabánek, responsabile Škoda Motorsport: “La sostenibilità è una pietra angolare della nostra strategia. Già nel 2021 ci siamo avventurati nel regno delle auto da rally elettriche con la Škoda Fabia RE-X1. Le intuizioni e le competenze che abbiamo acquisito con quel modello sono confluite ora sulla nuova Enyaq RS Race”.

L’auto di cui ci stiamo occupando sarà dotata di trazione integrale, con il sistema elettrico modulare del Gruppo Volkswagen. Nel look muscoloso si coglie già la forza dinamica che sarà in grado di esprimere nei contesti agonistici. Il DNA da corsa non manca. In futuro vedremo come andrà sui campi di gara. Già nel 2021 la casa di Mladá Boleslav era entrata in azione, nelle prove speciali dei rally, con un’auto elettrica: la Fabia RE-X1. Ora quelle competenze, ulteriormente sviluppate e affinate, si apprestano ad essere messe a frutto sulla nuova Škoda Enyaq RS Race. In attesa di conoscerla meglio, possiamo accontentarci di alcuni render.