Škoda Elroq: il primo video teaser del nuovo SUV elettrico

La nuova Škoda Elroq sarà svelata nel corso dell’autunno, con un’anteprima mondiale di grande interesse. La casa ceca, però, ne anticipa qualche dettaglio, con un brevissimo video teaser, che svela alcuni tratti del prossimo SUV compatto ad alimentazione 100% elettrica.

Nel filmato si scorgono dei tratti di carrozzeria, che permettono di farsi una prima idea sulle sue alchimie espressive. L’estetica sarà minimalista ma forte e identitaria. Del resto, questa è una delle chiavi del successo aziendale. Il tema stilistico è stato svolto al meglio. Così, almeno, fanno intuire dal quartier generale.

La nuova Škoda Elroq sarà il primo modello del marchio a fare uso del nuovo linguaggio Modern Solid. Qui il design miscela l’estro creativo alla purezza dialettica, all’autenticità e alla capacità di soddisfare al meglio i bisogni funzionali. Con questo modello parte una campagna elettrica della casa di Mladá Boleslav che punta a lanciare sei modelli a batteria in un arco temporale relativamente stretto.

Un look fluido e ricercato per la Elroq

Ecco le parole di Oliver Stefani, responsabile del design: “Lo sviluppo continuo degli elementi visivi chiave è un compito impegnativo ed entusiasmante. Senza dubbio, il nostro nuovo modello ha carattere ed attira davvero l’attenzione”.

Il frontale della Škoda Elroq è segnato dal design dei fari sdoppiati. La loro foggia è molto sottile e si estende senza soluzione di continuità alla calandra. Sul cofano campeggia in bella evidenza e con orgoglio la sigla aziendale. La sensazione è che si sia voluto dare un taglio orizzontale al design, dando risalto alla larghezza del veicolo. Alle ruote di grandi dimensioni il compito di aggiungere muscolarità all’aspetto, per regalare un’immagine sorprendente.

Base di sviluppo è stata la piattaforma modulare per auto elettriche MEB, del Gruppo Volkswagen, già usata da Škoda per l’Enyaq e l’Enyaq Coupé. Elroq promette interni generosamente dimensionati e una praticità eccezionale. In autunno il suo debutto in pubblico. Solo allora conosceremo tutte le caratterirstiche del modello.