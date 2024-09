Škoda Elroq: i primi schizzi esterni del nuovissimo SUV compatto

La Škoda Elroq comincia a mostrarsi. In queste ore sono stati divulgati i primi schizzi esterni del nuovo SUV compatto. La casa di Mladá Boleslav ha scelto il World EV Day 2024 per svelare gli sketches del suo primo modello di produzione a sposare il linguaggio di design Modern Solid. Dalle ricostruzioni grafiche si intuisce la forte personalità espressiva, frutto di un progetto stilistico elegante e senza eccessi, curato in ogni dettaglio. Qui è la pulizia formale a dominare la scena, ma in un quadro di grande vigore dialettico.

Se l’auto reale saprà essere all’altezza delle sensazioni prodotte dai disegni, avrà nell’estetica uno dei suoi punti di forza. Molto riuscito il nuovo frontale, con Tech-Deck Face (una struttura piatta e ampia che sostituisce la tradizionale griglia) e fari sdoppiati Matrix-LED (con sezione superiore più sottile) integrati in un audace paraurti.

Anche lo specchio di coda si offre alla vista con gradevoli scelte creative, destinate a intercettare il consenso del pubblico. Si notano il prominente spoiler sul tetto e le sottili luci a LED. Nella tela grafica della nuova Škoda Elroq spiccheranno pure i dettagli in Unique Dark Chrome. Queste le parole di Karl Neuhold, responsabile del design esterno: “La vettura incarna al meglio il nostro nuovo lessico espressivo, destinato a scrivere un sentiero inedito”.

Completamente elettrica, la nuova nata vuole essere una compagna ideale sia nelle avventure all’aria aperta che nella tela urbana, dove la sua marcia sarà agevolata dalle dimensioni compatte. Come già riferito in un’altra circostanza, la nuova Škoda Elroq farà grande sfoggio di materiali interni sostenibili.

Nel suo abitacolo, tanti gli ingredienti green e riciclabili, in linea coi bisogni dell’era contemporanea. Il SUV elettrico della casa ceca dovrebbe essere svelato al pubblico, nella veste definitiva, in tempi abbastanza stretti. Nel 2025 prenderà forma la commercializzazione. Questo modello andrà a scrivere una casella diversa nella gamma del marchio.