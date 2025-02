Ben 130 anni di storia, due modelli celebrativi, un unico mercato di destinazione: l’Italia. Skoda celebra il suo importante anniversario nel 2025 con il lancio di due versioni esclusive denominate 130 Edition per i modelli Fabia e Kamiq. L’iniziativa, pensata specificamente per il mercato italiano, introduce una ventata di novità nella gamma del costruttore ceco, con allestimenti che sostituiscono le precedenti versioni Style.

Le nuove edizioni speciali di Skoda Fabia e Kamiq

La Fabia 130 Edition si distingue per una caratteristica verniciatura bicolore metallizzata e cerchi in lega da 16 pollici coordinati. Tra le dotazioni spiccano i vetri oscurati posteriori e un pacchetto tecnologico completo: display da 8 pollici per l’infotainment, sistema Care Connect per il controllo da smartphone, accesso keyless e assistenza al parcheggio con retrocamera. La gamma motori comprende il 1.0 MPI da 80 CV e il più potente 1.0 TSI da 115 CV, disponibile anche con trasmissione DSG. Il listino parte da 22.550 euro.

Per quanto riguarda il crossover Kamiq 130 Edition, l’allestimento si basa sulla versione Black Dots, arricchendola con vernice metallizzata di serie e tetto più montanti in nero lucido. La dotazione tecnologica è in linea con quella della Fabia, mentre sotto il cofano troviamo esclusivamente motori TSI: dal 1.0 da 95 CV fino al 1.5 da 150 CV, entrambi disponibili con cambio manuale o DSG. Il prezzo d’ingresso è fissato a 28.250 euro.

Le origini del marchio

Le origini di Skoda risalgono al 1895, quando Laurin & Klement avviò la produzione di biciclette a Mladá Boleslav. Il passaggio alle automobili avvenne nel 1905 con la Voiturette A, mentre la trasformazione in Skoda e il successivo ingresso nel gruppo Volkswagen nel 1991 rappresentano le tappe più recenti di questa storica casa automobilistica.