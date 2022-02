Si ferma dal benzinaio e scommette 4,5 milioni di dollari sul risultato del Super Bowl

Si avvicina l’appuntamento con il Super Bowl 2022 e cresce la febbre in vista della finale, che andrà in scena il 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Un uomo molto ricco, negli scorsi giorni, si è fermato dal benzinaio, in una stazione di servizio della Louisiana (USA), ma non ha fatto come la stragrande maggioranza dei comuni mortali, che si limitano a fare rifornimento e, al massimo, a prendere un caffé o un biglietto della lotteria. Lui, dall’alto del suo sconfinato patrimonio, si è spinto oltre, puntando 4,5 milioni di dollari sul successo dei Bengals. Questa squadra si contenderà con i Rams il successo nella finale del campionato della National Football League.

Autore della faraonica scommessa è un soggetto molto abile nel marketing. Si tratta di Jim “Mattress Mack” McIngvale, noto a tutti come il “re degli sconti”. Pare che il tizio abbia un patrimonio personale nell’ordine dei 300 milioni di dollari. Le disponibilità finanziarie, quindi, non gli mancano. Il suo tesoro è il frutto di un business articolato in una storica catena di negozi di mobili, in Texas. Oltre ad essere uno scommettitore, McIngvale è anche un uomo dal fiuto raffinato. Questo, fino ad oggi, gli ha regalato tante soddisfazioni.

Di solito propone ai clienti degli sconti, legandoli alla vittoria di una determinata squadra (in genere la sfavorita), in occasione di prestigiosi eventi sportivi. Per il Super Bowl 2022, il signor Jim ha promesso forti tagli sul prezzo di listino dei suoi mobili in caso di successo dei Bengals. Gli sconti sarebbero coperti dai frutti della scommessa fatta dal benzinaio della Louisiana. Così la visibilità mediatica e la conquista di nuovi clienti non gli verrebbe a costare nulla secondo i suoi calcoli o, addirittura, potrebbe rivelarsi fruttuosa per lui, sempre che vincano i Bengals. Non è un genio del marketing?