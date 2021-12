Dà fuoco ad una Porsche Cayenne durante il rifornimento [Video]

Un piromane si è accanito contro una Porsche Cayenne. Le immagini del video, catturate dal sistema di sorveglianza della stazione di servizio dove si è consumato il dramma, hanno dell’incredibile. I fatti si sono svolti a Shenzen, in Cina. Guardando le immagini ci si interroga sul livello di follia raggiunto dalla specie umana.

Il tizio con il SUV tedesco stava facendo rifornimento e guardava il display dell’erogatore. A un certo punto, il piromane si è avvicinato alla Porsche Cayenne, estraendo la pistola dal bocchettone del serbatoio. Con un accendino ha poi dato fuoco alla benzina, sparando la miscela infiammata sull’auto. Il proprietario del potente SUV si è subito fiondato sul lato anteriore sinistro, per aprire la portiera alla moglie e trarla in salvo.

Subito dopo sono entrati in azione, con incredibile tempestività, gli uomini della stazione di servizio, che hanno domato questo incendio doloso, la cui unica spiegazione, se tale la si può definire, è la follia. Per fortuna l’artefice del gesto criminoso è stato identificato ed arrestato in fretta dalla polizia.