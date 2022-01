Seat Tarraco: allo studio il restyling di metà carriera

Quest’anno, la Seat Tarraco dovrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera. La SUV di medie dimensioni del costruttore spagnolo sarà aggiornata a livello estetico, con il rinnovamento stilistico che riguarderà la carrozzeria e l’abitacolo.

Sarà anche Mild Hybrid?

Anche la gamma sarà aggiornata, con l’ampliamento alle motorizzazioni 2.0 TDI a gasolio da 122 CV di potenza, 1.0 eTSI da 110 CV e 1.5 eTSI da 130 CV a benzina con la tecnologia Mild Hybrid, senza dimenticare la configurazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva.

Per il resto, la gamma della nuova Seat Tarraco restyling comprenderà il propulsore a benzina 1.5 TSI da 150 CV, il motore di pari alimentazione 2.0 TSI da 190 CV e 245 CV, l’unità diesel 2.0 TDI da 150 CV e 200 CV, più la versione eHybrid da 245 CV di potenza complessiva.

In arrivo la sportiva Cupra

In occasione del restyling di metà carriera, potrebbe debuttare anche l’inedita Cupra Tarraco in chiave sportiva. Quasi certamente sarà equipaggiata con il motore 2.0 TSI a benzina da 320 CV di potenza, già previsto per la Volkswagen Tiguan R. Meno probabile, invece, l’adozione della propulsione ibrida Plug-In Hybrid.