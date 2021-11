Cupra Tarraco: nuove indiscrezioni sulla SUV sportiva

L’anno prossimo potrebbe debuttare la nuova Cupra Tarraco, ovvero la versione sportiva dell’omonima SUV media a sette posti di Seat. Secondo le indiscrezioni, non dovrebbe condividere la meccanica con la Cupra Ateca, ma con la Volkswagen Tiguan R.

320 CV di potenza

Infatti, la nuova Cupra Tarraco adotterà, quasi certamente, il motore a benzina 2.0 TSI da 320 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti, nonché alla trazione integrale 4Drive.

Prima di Tavascan e Urban

La nuova Cupra Tarraco sarà la novità per il 2022 del brand sportivo spagnolo, destinata ad affiancare gli altri modelli ‘alter ego’ Leon e Ateca di Seat. Tuttavia, dopo la SUV coupé Formentor e la compatta elettrica Born, il brand Cupra sarà impegnato con la SUV elettrica Tavascan attesa per il 2024 e l’utilitaria elettrica Urban in programma per il 2025.