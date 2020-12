Volkswagen Tiguan R 2021: prezzo ed equipaggiamenti

La nuova gamma Tiguan 2021, di recentissimo aggiornamento, porta all’esordio la variante R, ovvero la declinazione sportiva ad alte prestazioni che segue in linea retta la gamma “racing” di ultima generazione Volkswagen. nella fattispecie, sotto i riflettori arriva la configurazione più “spinta” del fortunato medium-SUV di Wolfsburg (sono circa 6,3 le unità prodotte nei tredici anni dal debutto sul mercato, che avvenne nel 2007), giunto nell’estate 2020 all’edizione-restyling della propria seconda serie che aveva debuttato all’inizio del 2016.

Corpo vettura: le novità

L’impostazione estetica di Volkswagen Tiguan R 2021 mette in evidenza una caratterizzazione estetica ovviamente improntata alla dinamicità high performance: elementi aerodinamici rifiniti in nero lucido, nuovi paraurti “R” con spoiler anteriore, prese d’aria maggiorate e diffusore posteriore, assetto ribassato di 10 mm, cerchi da 20” con pneumatici da 225/40 (a richiesta sono disponibili un set di ruote da 21” ed un impianto di scarico Akrapovic in titanio, nonché il “pacchetto” Black Stile comprendente una serie di modanature esterne in nero lucido).

Le dimensioni rimangono invariate rispetto alla nuova gamma Tiguan 2021.

Lunghezza: 4,51 m

Larghezza: 1,84 m

Altezza: 1,67 m

Passo: 2.681 mm

Carreggiate: 1.579-1.589 (anteriore); 1.566-1.579 (posteriore)

Angolo di attacco: 16°1

Angolo di dosso: 14°5

Angolo di uscita: 16°0.

Altrettanto ampia è la capacità del vano bagagli, che misura 977 mm in profondità, 1.746 mm di profondità con gli schienali posteriori abbattuti e 1.0054 mm di larghezza fra i passaruota.

Capienza bagagliaio nel normale assetto di marcia: 615 litri

Capienza bagagliaio a sedili posteriori completamente abbattuti: 1.655 litri.

Abitacolo: atmosfera chiaramente racing

Il layout interno di Volkswagen Tiguan R conferma l’allure manifestamente sportiva degli esterni: sedili semi-anatomici con poggiatesta integrati e monogramma “R”, strumentazione digitale “Digital Cockpit Pro” con grafiche dedicate, inserti “R” in finitura Carbon Grey, modalità di guida “Race” supplementare, pedaliera sportiva.

Motorizzazione e dinamiche telaio

Sotto al cofano, Volkswagen Tiguan R viene provvista dell’unità motrice 2.0 TSI EVO che fa parte della altrettanto aggiornata gamma di motori EA888 Evo4, che con una potenza massima di 320 CV ed una forza motrice da 420 Nm di coppia massima disponibili fra 2.100 e 5.350 giri/min fa della novità R del medium-SUV tedesco la versione più potente di sempre. La trasmissione (cambio DSG doppia frizione a sette rapporti) si avvale della trazione integrale 4Motion con R-Performance Torque Vectoring, sistema che integra due frizioni multidisco al retrotreno in modo di distribuire la coppia motrice fra le ruote posteriori oltre che fra i due assali. La dotazione di serie include anche una selezione dei profili di guida ampliata ad hoc con il programma specifico R attivabile con il pulsante “R” sul volante multifunzione, l’ESC disattivabile e l’impianto di scarico a quattro terminali.

Quanto costa, debutto e dotazioni

La nuova Volkswagen Tiguan R 2021 viene messa in vendita ad un prezzo di 57.900 euro “chiavi in mano”. Il suo ingresso nelle concessionarie italiane è fissato per il primo trimestre 2021. Di seguito il dettaglio degli equipaggiamenti.

Esterni

Cerchi “Misano” da 8.5X20” con pneumatici da 255/40 R 20

Bodykit R Model exterior Pack

Mirror Pack

Gruppi ottici anteriori IQ.Light Led Matrix

Fanaleria posteriore a tecnologia IQ.Light Red ad effetto 3D

Indicatori di direzione dinamici IQ.Light anteriori e posteriori

Gusci specchi retrovisori verniciati in tinta argento satinato con indicatori di direzione integrati

Specchi retrovisori riscaldabili e ripiegabili a comando elettrico

Maniglie porta in tinta carrozzeria

Paraurti anteriore e posteriore “R” in tinta carrozzeria

Proiezione del logo “R” a Led

Finestratura posteriore e lunotto oscurati

Listelli cromati alla calandra, nei profili laterali ed alle cornici dei finestrini

Barre portatutto a finitura cromata.

Interni

Volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, riscaldato e provvisto di comandi touch capacitivi

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Climatizzatore “Climatronic” tri-zona con filtro antiallergeni e comandi touch; bocchette di aerazione posteriori con regolazione della temperatura

Rivestimento sedili in tessuto “Sardegna”

Sedili anteriori semi-anatomici “Top comfort” riscaldabili, regolabili in altezza e provvisti di supporto lombare

Schienale sedile passeggero anteriore completamente abbattibile

Sedili posteriori a schienale frazionabile 40:20:40

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti

Accenti in finitura “Carbon Grey” per plancia e pannelli porta

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato

Illuminazione “ambient” a Led con trenta varietà cromatiche

Tappetini anteriori e posteriori con cuciture decorative in blu e logo “R”

Illuminazione a Led per i vani piedi

Vani portaoggetti sotto i sedili anteriori, nel padiglione, nei vani porta e nel vano bagagli

Cassetto portaguanti refrigerato.

Comfort e funzionalità di bordo

Sensore luci

Sensore pioggia

Luci di lettura anteriori e posteriori a Led

Luci diurne a Led

Luce targa a Led

Sterzo progressivo

Selezione dei profili di guida con modalità aggiuntiva “Race”

Ugelli lavavetro riscaldabili ad azione automatica

Illuminazione vano bagagli

Specchietti di cortesia illuminati.

Digitalizzazione ed infotainment

Modulo Digital Cockpit Pro con display da 10.25”

Servizi online We Connect

Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus

Impianto di navigazione Discover Media con schermo touch a colori da 8”

Impianto audio digitale DAB+

Tecnologia OCU -Online Connectivity Unit

App-Connect con funzione wireless

Due prese Usb-C anteriori

Presa da 12V nella consolle centrale posteriore

Presa da 12V nel vano bagagli.

Sicurezza attiva e ADAS