Salone di Parigi 2024: Stellantis presente con ben 26 modelli

Stellantis ha confermato la sua partecipazione alla 90ª edizione del Salone di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024. La manifestazione, una delle più prestigiose del settore automobilistico, vedrà la presenza di tre iconici brand del gruppo: Citroën, Peugeot e Alfa Romeo. A questi si unirà per la prima volta il marchio cinese Leapmotor, che debutta al Salone con una serie di proposte innovative.

Situato presso il Padiglione 4 di Porte de Versailles, lo stand Stellantis offrirà ai visitatori un’esperienza completa, presentando una gamma di 26 veicoli, di cui ben cinque saranno anteprime mondiali. L’evento sarà un’importante vetrina per l’offerta elettrificata del gruppo, segnalando un chiaro impegno verso la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica.

Peugeot sarà uno dei protagonisti principali, portando al Salone una gamma completamente elettrica, la più ampia tra i principali costruttori europei. Al centro dell’attenzione ci sarà l’anteprima mondiale della nuova Peugeot E-408, un modello che arricchisce ulteriormente l’offerta di 12 veicoli elettrici, tra cui SUV e veicoli commerciali.

Di particolare interesse saranno le versioni Long Range dei SUV E-3008 ed E-5008, con autonomie che raggiungono rispettivamente 700 e 668 km, stabilendo nuovi standard nel segmento. Peugeot non mancherà di sorprendere con il concept INCEPTION e il volante HYPERSQUARE, che sarà presentato con un simulatore unico. Il marchio offrirà anche attività interattive per coinvolgere i visitatori, inclusi test drive a La Seine Musicale di Boulogne Billancourt.

Citroën presenterà una gamma rinnovata, con particolare attenzione alla mobilità elettrica accessibile. Tra le novità, spiccano le anteprime mondiali della C3 e della C3 Aircross, progettate per il mercato europeo. L’iconico modello Ami, pioniera della micromobilità, sarà celebrato con una “Ami Tower”, simbolo dei suoi quattro anni di successi. Il Citroën Studio, realizzato in collaborazione con YouTube, ospiterà interviste e podcast con esperti e influencer, creando un’esperienza immersiva per i visitatori.

Alfa Romeo tornerà al Salone di Parigi con una gamma completa di modelli, evidenziando l’anteprima nazionale della Junior VELOCE 280CV e la versione ibrida. I visitatori avranno l’opportunità di vedere in anteprima mondiale il model year 2025 del Tonale e l’iconica 33 Stradale Fuoriserie, una vettura prodotta in soli 33 esemplari. Lo stand sarà arricchito dalla presenza della Giulia Quadrifoglio SuperSport, edizione limitata che rende omaggio alla storia sportiva del marchio.

Leapmotor, infine, si concentrerà sulla presentazione della sua nuova gamma di SUV elettrici, pensata per il mercato europeo. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, e il fondatore di Leapmotor, Zhu Jiangming, sveleranno il modello B10, un SUV del segmento C, che rappresenta un importante passo avanti per il brand cinese. Leapmotor esporrà anche il SUV C10 e la compatta elettrica T03, progettata per il traffico urbano e dotata delle più avanzate tecnologie.