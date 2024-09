Il Salone dell’Auto di Torino 2024 è pronto a tornare nel centro storico della città, dal 13 al 15 settembre (qui tutto il programma), trasformando le vie principali in una straordinaria esposizione a cielo aperto. L’evento, che si snoderà dalla stazione di Porta Nuova attraverso piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale, Giardini Reali e fino a piazza Vittorio Veneto, offrirà ai visitatori un’esperienza unica nel cuore di Torino, celebrando l’automobile in tutte le sue forme.

Un evento per appassionati e curiosi

Per tre giorni, gli appassionati di auto e i semplici curiosi potranno ammirare le ultime novità presentate da 41 marchi automobilistici, con un ingresso completamente gratuito. Oltre alle anteprime dei modelli più attesi, il Salone sarà arricchito da numerosi eventi collaterali: dalle esposizioni di auto d’epoca e prototipi alle sfilate per le vie cittadine. Non mancheranno le supercar e le concept-car disegnate dai più rinomati designer internazionali, e gli stand delle aziende dell’indotto automotive che mostreranno le ultime innovazioni tecnologiche applicate alle quattro ruote.

Marchi iconici e novità internazionali

Tra i marchi presenti figurano nomi storici e prestigiosi come Ferrari, Alfa Romeo e McLaren, affiancati dalle novità provenienti dai costruttori cinesi come BYD e Dongfeng. Si potranno ammirare modelli di Abarth, Citroën, Jeep, Lancia, Lotus, Porsche, Renault, Suzuki, Tesla, e molti altri. Il Salone offre anche l’opportunità di effettuare test-drive di vetture elettriche e innovative: BYD, Nissan, Tesla e XEV saranno tra i marchi che metteranno a disposizione le proprie auto per prove su strada, offrendo ai visitatori l’emozione di un’esperienza diretta.

Design e innovazione in mostra

Il Salone Auto Torino 2024 sarà anche un tributo al design automobilistico. La collezione ASI Bertone porterà alcuni dei più grandi classici come la Lamborghini Miura, affiancata da esemplari unici come la Lancia Kayak e l’Alfa Romeo Bella. Italdesign e Pininfarina esporranno le loro creazioni più iconiche, tra cui la Battista Hyper GT e la Ferrari Testarossa, regalando un tuffo nel mondo delle auto da sogno.

Non mancheranno le parate, tra cui quelle dedicate alle auto storiche di Formula 1 e alle icone del motorsport, che sfileranno su un circuito cittadino appositamente allestito. Inoltre, i visitatori potranno rivivere un viaggio nel tempo con veicoli d’epoca e un tributo speciale al pilota Miki Biasion con la leggendaria Lancia Delta Integrale.

Il Salone dell’Auto di Torino offre anche vantaggi per chi sceglie di raggiungere l’evento con il Frecciarossa. Sul sito ufficiale è possibile scaricare un Free Pass che include sconti per musei, ristoranti convenzionati e, inserendo un codice speciale, riduzioni sui biglietti ferroviari fino all’80%.

L’appuntamento è quindi imperdibile per tutti coloro che amano le auto e desiderano scoprire le novità del settore in un contesto unico e suggestivo.