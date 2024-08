Salone Auto di Torino 2024: programma e auto presenti

Il Salone Auto Torino 2024 sarà a ingresso gratuito e si svolgerà dal 13 al 15 settembre. Un percorso che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto. In questo sentiero si snoderà l’esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potrà testarli in viabilità ordinaria con partenza dalle aree test drive di piazza Carlo Felice e piazza Castello. Oltre alle novità di prodotto i visitatori troveranno anche le supercar che fanno sognare, le auto più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer (piazzetta Reale), le innovazioni delle aziende dell’indotto e l’intrattenimento garantito dai media partner.

Le auto presenti

Saranno 41 le case automobilistiche presenti a Salone Auto Torino dal 13 al 15 settembre: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.

All’esposizione parteciperanno anche i seguenti brand: Collezione ASI Bertone, Acqua S.Bernardo, Allianz Direct, AM Costruzione Modelli, AMTS, Arexons, CA Auto Bank e Drivalia, DGA, Dumarey, Fondazione Macaluso, Fondazione Marazzato, Foppiani Shipping & Logistics, IED, Mafra, MAK, Museo Nazionale dell’Automobile, Petronas, Politecnico di Torino, Sabelt, Sparco, Speed, SUSTAINera.

Capolavori del passato

Uno spettacolo nello spettacolo saranno i capolavori del design che si troveranno in piazzetta Reale e che saranno protagonisti anche delle sfilate dinamiche.

Collezione ASI BERTONE : Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, NSU Trapeze, Chevrolet Corvette Ramarro, Porsche Karisma, Lancia Kayak, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa, Aston Martin Jet 2, Fiat Barchetta Bertone.

: Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, NSU Trapeze, Chevrolet Corvette Ramarro, Porsche Karisma, Lancia Kayak, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa, Aston Martin Jet 2, Fiat Barchetta Bertone. Italdesign : Nissan GTR 50, Italdesign ZeroUno, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, Delorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche 1973, Italdesign Assodi Picche in movimento; VW W12, Ford Mustang, Ford Mustang, Nazca C2, Lotus Esprit, VW UP beach, VW Touareg, Fiat Panda Strip, Italdesign DUERTA, Italdesin Whee-me, Italdesign Biga.

: Nissan GTR 50, Italdesign ZeroUno, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, Delorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche 1973, Italdesign Assodi Picche in movimento; VW W12, Ford Mustang, Ford Mustang, Nazca C2, Lotus Esprit, VW UP beach, VW Touareg, Fiat Panda Strip, Italdesign DUERTA, Italdesin Whee-me, Italdesign Biga. Pininfarina : Automobili Pininfarina Battista Hyper GT, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa.

: Automobili Pininfarina Battista Hyper GT, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa. GFG Style : GFG Kangaroo, GFG Bandini Dora, GFG Vision 2030 Desert Raid e GFG Sibylla.

: GFG Kangaroo, GFG Bandini Dora, GFG Vision 2030 Desert Raid e GFG Sibylla. IED: Pagani Alisea, Alpine A4810, Suzuki Misano.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: “Torna Salone Auto Torino, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre all’aperto nel centro di Torino e con ingresso gratuito. Un format che ha riscosso successo tra i brand che, durante la manifestazione, presenteranno diverse anteprime nazionali. Accanto alle novità di prodotto ci sarà posto per la passione e le emozioni, rappresentate dai meravigliosi prototipi in mostra, alcuni dei quali potremmo vederli in versione dinamica durante le sfilate nel circuito cittadino”.

Il programma del Salone Auto di Torino

Il Salone di Torino 2024 andrà in scena dal 13 al 15 settembre, dalle 9.00 alle 23.00. Il programma sarà così suddiviso:

Venerdì 13 settembre – La sfilata che celebra la storia dell’automobile

h 10.00 parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli;

h 10.20 parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio;

h 10.45 parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi;

h 11.15 premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori;

h 12.15 parata Motorsport.

Sabato 14 settembre ore 11.00 – La sfilata dei capolavori del design

I prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri presenti sfileranno nel circuito cittadino allestito per l’occasione, insieme alle one off restomod. A seguire la parata delle Formula 1 storiche e delle regine di tutti gli sport motoristici.

Domenica 15 settembre ore 11.00 – La sfilata delle icone del motorsport

La celebrazione del mito di Miki Biasion con oltre 100 leggendarie Delta integrali che sfileranno prima delle Formula 1 storiche e delle regine di tutti gli sport motoristici. Chiuderanno la parata i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri. Ci sarà anche Autolook Awards, il premio alla comunicazione dei team che partecipano a tutte le discipline del motorsport.