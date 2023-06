Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös: ‘I nostri futuri EV potrebbero essere alimentati con l’idrogeno’

Rolls-Royce starebbe valutando la possibilità di utilizzare motori a celle a combustibile a idrogeno per le sue future auto elettriche, abbandonandolo l’uso delle batterie agli ioni di litio tradizionali. Questo però avverrà una volta che la tecnologia sarà sufficientemente matura per essere commercializzata su larga scala.

La notizia è stata confermata da Torsten Müller-Ötvös – CEO di Rolls-Royce – nel corso di un’intervista con Autocar, durante la presentazione della nuova Spectre completamente elettrica. Il dirigente sostiene che il posizionamento della casa automobilistica britannica apre la possibilità di considerare l’idrogeno in futuro come soluzione alternativa all’elettrico. Inoltre, questo carburante si adatterebbe senza problemi alle auto di lusso grandi e pesanti del marchio britannico.

“Penso che un motore a combustione a idrogeno non sia qualcosa che vorrei in alcun modo esaminare perché è stato testato già anni fa. Questo non è il modo più efficiente per utilizzare l’idrogeno. Se l’idrogeno verrà utilizzato in futuro, allora saranno le celle a combustibile. E le celle a combustibile non sono niente di diverso da una batteria. È proprio così che ottieni l’energia. Dirò di sì quando sarà il momento giusto per noi e quando la tecnologia sarà così avanzata che è sicuramente qualcosa che perseguiremo come Rolls-Royce. Potremmo passare dalle batterie e alle celle a combustibile”, ha detto il CEO.

Ad oggi non è possibile fare rifornimenti di idrogeno da casa

Nonostante queste dichiarazioni, Torsten Müller-Ötvös ha riconosciuto che non è possibile al momento fare un rifornimento di idrogeno direttamente da casa mentre con le auto elettriche a batteria ciò è possibile in quanto tutti i clienti Rolls-Royce dispongono di grandi garage.

Molti dei clienti dell’azienda hanno già delle colonnine di ricarica installate a casa propria in quanto la Rolls-Royce Spectre non è la loro prima vettura full electric. Per questo motivo, il brand di lusso sta seguendo da vicino gli sviluppi delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno per valutare la fattibilità di impiegare questo carburante alternativo nei suoi modelli.