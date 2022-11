Rolls-Royce Ghost by Myfo 78Art

La Rolls-Royce Ghost è una berlina moderna, che porta la tradizione del brand britannico in una nuova era. Offre un’immagine più evoluta della monumentale Phantom, ma mantiene le proporzioni che ne fanno, indubbiamente, una Rolls di grande charme. Grazie a Magni & Carnevale Motors, showroom di lusso nato a Sesto San Giovanni nel 1979 e divenuto, da subito, una realtà di successo, quest’auto regale è diventata ancora più affascinante. Infatti, è stata decorata dall’artista contemporaneo Myfo78 Art.

La Rolls-Royce Ghost interpretata da Myfo78 Art incanta le vie di Milano alla Fashion Week

La Rolls-Royce Ghost, decorata con spray e vernice, è divenuta una sorta di tavolozza mobile da interpretare per via della sua livrea bianca. La sua carrozzeria si è tramutata in un caleidoscopio di linee colorate grazie alla mano di Myfo78 Art. Così diversa grazie al boost di colore, la vettura inglese ha incantato il pubblico della Fashion Week svelandosi lungo le vie di Milano.

Una Rolls-Royce protagonista nei social network

Se vi è capitato di vederla immortalata tra le pagine dei social network più diffusi, tra foto, storie, video e reel, a questo punto l’avrete riconosciuta. Per una volta, le cromature, le maniglie ad armadio, e gli interni sontuosi, della Rolls-Royce hanno lasciato il posto al trattamento “speciale” della carrozzeria. Di sicuro un esperimento riuscito, che, d’altra parte, ripropone il binomio automobile ed arte, riprendendo un discorso artistico inaugurato dai futuristi. Infatti, il V12 6.7 biturbo con i suoi 571 CV, nonostante la mole, la rendono particolarmente brillante.

Le prestazioni parlano chiaro: 0-100 km/h in 4,8 secondi e 250 km/h di velocità massima. Numeri che sono ancora più esuberanti se si considera la massa complessiva di circa 2.500 kg. Con queste cifre sarebbe piaciuta anche ai futuristi, soprattutto dopo il trattamento estetico ricevuto da Myfo78 Art, che l’ha resa così dinamica anche nell’aspetto attraverso una caratterizzazione, particolare ed unica nel suo genere.