La Rolls-Royce di Freddie Mercury all’asta per l’Ucraina

Ghiotta opportunità per chi ama le belle auto, la musica e la filantropia. Il 5 novembre prossimo, a Londra, andrà all’asta la Rolls-Royce Silver Shadow appartenuta al mitico Freddie Mercury. A curare la vendita ci penseranno quelli di RM Sotheby’s, che vantano una preziosa esperienza in materia.

Vettura di forte identità

Il modello non è uno dei più esclusivi della casa dello “Spirito d’Estasi”, ma ha un fascino iconico e imperituro. A rendere più prestigioso l’esemplare ci pensa, nel caso specifico, il legame storico con il frontman dei Queen. Lui, nel periodo più felice della carriera (gli indimenticabili anni ’80), si muoveva spesso a bordo di questa Silver Shadow del 1974, avvalendosi del servizio del suo chauffeur.

Una Rolls-Royce che piaceva al divo

Con l’auto di lusso inglese, spinta da un V8 da 6.75 litri di cilindrata, Freddie Mercury si recava negli studi di registrazione. Ciò conferisce un potere di richiamo forte al modello messo all’asta. La vettura è verniciata in Silver Chalice, con interni blu. Secondo la documentazione, questo esemplare fu acquistato dalla Goose Productions Ltd, società di produzione del grande artista, nel 1979. Chiaro che lo shopping non avvenne da nuova.

Freddie Mercury fa la differenza

La rockstar d’oltremanica ha custodito il modello nella raccolta personale fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1991. Facile intuire l’interesse che un mezzo del genere, per il suo carico di storia, può suscitare sui fan più facoltosi. Il lotto viene proposto con quotazioni fra 20 mila e 30 mila sterline, ma non è previsto un prezzo di riserva. La somma incassata avrà una destinazione benefica e sarà devoluta al Superhumans Center, per costruire un ospedale nuovo di zecca nella provincia di Leopoli in Ucraina. Il nosocomio aiuterà a sostenere la riabilitazione di adulti e bambini che hanno subito lesioni a causa del conflitto. Chi effettuerà l’acquisto, quindi, farà un regalo al proprio garage e, soprattutto, al cuore, con un bel gesto di generosità.