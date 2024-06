Rolls-Royce si unisce agli appassionati del marchio per il loro rally annuale

Rolls-Royce, nell’anno del suo 120° anniversario, sta partecipando in forma ufficiale all’evento annuale con concorso d’eleganza organizzato dal Rolls-Royce Enthusiasts’ Club (RREC) a Burghley House, Lincolnshire (Regno Unito). Oggi la chiusura delle danze, dopo tre giorni di festa nel segno dello “Spirito d’Estasi”.

Nella magica cornice espositiva, come testimonianza del coinvolgimento diretto, sono stati esposti i modelli che compongono l’attuale portafoglio della casa di Goodwood: Phantom, Ghost, Cullinan e Spectre. Una prova di affetto verso la clientela, nel più grande raduno mondiale di appassionati e di auto storiche del marchio d’oltremanica.

L’organizzazione del prestigioso evento, come già detto, è stata curata dal RREC, che lo ha ideato. Questo sodalizio internazionale, le cui origini risalgono al 1957, riunisce gli entusiasti possessori e quanti hanno un genuino interesse verso le Rolls-Royce. Per avere un’idea della sua importanza, basti dire che conta circa 7.500 soci, in 60 paesi diversi. Nella “The Hunt House” di Paulerspury, Northamptonshire, che è la sua sede centrale, il club custodisce pure una raccolta di veicoli, un museo e un’officina per seminari tecnici.

Riferendosi al meeting in corso, Andrew Ball, responsabile delle relazioni aziendali e del patrimonio della casa dello “Spirito d’Estasi” si esprime in questi termini: “Siamo lieti di sostenere anche nel 2024 il rally annuale del Rolls-Royce Enthusiasts’ Club, nell’anno del nostro 120° anniversario. Ci è sempre piaciuto lavorare con loro, che hanno una conoscenza e un’amore per le Rolls-Royce senza eguali. Sono custodi cruciali del ricco patrimonio del marchio”.

La presenza ufficiale della casa madre è un riconoscimento di merito. Quest’anno ha preso forma con alcuni esemplari dell’artigianato contemporaneo su misura, applicato ai modelli dell’attuale listino. Si tratta di auto speciali, costruite come gioielli, che declinano in chiave ancora più esclusiva le Rolls-Royce Phantom, Ghost, Cullinan e Spectre. Insieme ad esse, centinaia di altre vetture del brand inglese, esposte nella splendida cornice della Burghley House, una delle più belle dimore signorili della Gran Bretagna, la cui nascita risale al XVI secolo.