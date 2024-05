Rolls-Royce “Future Classics”: meeting esclusivo a Dubai

Rolls-Royce è uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo. Le sue auto hanno fatto sognare teste coronate, capitani d’industria, divi del cinema e dello sport. Il marchio inglese creato, oltre un secolo fa, da Charles Stewart Rolls ed Henry Royce, appartiene all’Olimpo. Tanti i modelli a sua firma entrati nella leggenda. Anche nell’era moderna la sua magia è stata custodita.

Per celebrare alcuni esemplari speciali degli ultimi due decenni, la casa dello “Spirito d’Estasi” ha organizzato un meeting esclusivo a Dubai, battezzato “Future Classics“. Così ha preso forma il più grande raduno di auto da collezione privata Rolls-Royce della storia del brand. L’impresa è stata resa possibile su input della filiale commerciale per l’area Middle East & Africa.

Una festa marchiata Rolls-Royce

Nel cuore di Dubai, per l’occasione, sono state chiamate a raccolta alcune rare e ricercate automobili del costruttore britannico. Presenti all’appello capolavori a quattro ruote come la Phantom Centenary e la Phantom Zenith Coupé, oltre a una rappresentanza di modelli Ghost e Phantom della Collezione Home di Rolls-Royce, nata per celebrare il decimo anno di produzione a Goodwood e per dare una prova tangibile dell’eccellenza del suo artigianato e della preziosa eredità aziendale.

I “Future Classics” sono la testimonianza della capacità di rinnovamento di Rolls-Royce, in un quadro che preserva alla perfezione la migliore tradizione storica, fatta di eccellenza qualitativa e costruttiva, dove il passato si intreccia mirabilmente al futuro.

Con il raduno di Dubai, la casa inglese ha guadagnato il centro della scena, con alcune sue opere d’arte a motore prodotte negli ultimi due decenni, trasportando il pubblico attraverso il tempo e in un regno di immaginazione e lusso senza eguali, come ha evidenziato César Habib, direttore regionale Medio Oriente e Africa di Rolls-Royce Motor Cars. Ogni auto esposta nel meeting andato in scena negli Emirati Arabi Uniti è un’opera d’arte unica che fa rivivere l’incessante ricerca della perfezione del marchio. Vedere queste creature tutte insieme è stata un’esperienza indimenticabile per chi ha avuto il privilegio di viverla.