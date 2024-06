Rolls-Royce Ghost spinta sotto la pioggia tropicale di Miami | Video

Gli inconvenienti possono succedere a tutti, anche sulle auto più esclusive, come la Rolls-Royce Ghost. Il video odierno, pubblicato su Instagram, mostra un esemplare della specie, in un’appariscente tinta fucsia metallizzata, mentre viene spinto a mano sulle strade allagate di Miami, dopo una tempesta tropicale che ha colpito la nota città della Florida.

Impossibile, partendo dalle immagini, capire cosa sia successo. Vasto il campo delle ipotesi: dalla mancanza di benzina a un guasto tecnico. Una cosa è certa: nessuno vorrebbe essere nei panni dei due tizi che, con la forza dei loro muscoli e immersi nell’acqua, fanno avanzare lentamente l’auto dello “Spirito d’Estasi”.

La scena ha scatenato l’ironia sui social. Una persona, addirittura, ha manifestato una certa dose di piacere per l’accaduto, pensando che questa sia una giusta punizione per la scelta di quel colore per la carrozzeria. Altri sottolineano come quelli con la Rolls-Royce, in genere, non siano abituati a dei lavori fisici così faticosi, omettendo il fatto che magari i passeggeri potrebbero non essere ricchi come il proprietario del mezzo e, quindi, forse non abituati a suoi stessi livelli di comfort.

Protagonista della disavventura di Miami, come dicevamo, è stata una Rolls-Royce Ghost ultima serie. Questa berlina, generosamente dimensionata ma meno imponente della Phantom, garantisce il massimo livello di lusso ai fortunati passeggeri. Notevole anche la vivacità prestazionale, grazie al motore V12 biturbo che pulsa sotto il cofano anteriore, con la forza dei suoi 601 cavalli. L’accelerazione è incisiva, a dispetto del peso, che però non è passato in cavalleria rusticana per i poveri ragazzi costretti a spingere l’auto sotto la pioggia tropicale della Florida.

Foto | Screen shot da video @anna-kotsur via @miamiproblemss