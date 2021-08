Rolls-Royce Ghost by Spofec: 670 CV di potenza

Spofec è il braccio destro di Novitec per la messa a punto esclusiva dei modelli Rolls-Royce e recentemente ha presentato un nuovo pacchetto completo di messa a punto per la Ghost. Dato che la nuova generazione di Rolls-Royce Ghost è la più sportiva di sempre, Spofec offre ancora più potenza e al tempo stesso introduce un’aerodinamica ridisegnata e delle sospensioni ribassate per coloro che desiderano personalizzare ulteriormente la propria Ghost.

Modifiche

I lavori effettuati su questa vettura cominciano dal motore, il V12 biturbo da 6,75 litri che ora produce 676 CV e 985 Nm di coppia grazie al modulo N-Tronic collegato alla ECU. Si tratta di un aumento di 113 CV e 135 Nm rispetto alla versione di serie, tale da far accelerare questo salotto su quattro ruote da 0-100 km/h in 4,5 secondi, 0,3 secondi più veloce rispetto al modello standard. La velocità massima rimane limitata a 250 km/h ma per una berlina di lusso come la Ghost la velocità massima non è un elemento essenziale. C’è anche un nuovo scarico sportivo inossidabile con alette attive che generano un suono più deciso (su richiesta).

Linea non estrema

Le modifiche apportate da Spofec sono meno appariscenti rispetto a quanto propone Mansory. Tuttavia, esiste ancora un bodykit completo in carbonio che include un paraurti anteriore ridisegnato con prese più grandi che secondo l’azienda non hanno solo un bell’aspetto, ma riducono anche il sollevamento dell’asse anteriore alle alte velocità. Il kit include anche estensioni delle soglie laterali personalizzate, nuovi parafanghi anteriori con prese d’aria integrate, uno spoiler posteriore e un design leggermente diverso per la parte inferiore del paraurti posteriore.

Non passano inosservati i cerchi in lega da 22 pollici sviluppati in collaborazione con Vossen, con pneumatici a basso profilo che misurano 265/35 ZR 22 all’anteriore e 295/30 ZR 22 al posteriore. Le dimensioni delle ruote sono ulteriormente accentuate dalle sospensioni pneumatiche ribassate “Spofec Can-Tronic” che si trovano a 40 mm più vicine al suolo a velocità fino a 140 km/h.

Interni personalizzabili

I proprietari possono personalizzare gli interni a loro piacimento, il che è ottimo per coloro che hanno acquistato un Ghost di seconda mano e non hanno accesso alle opzioni illimitate provenienti dalla fabbrica. Spofec non ha annunciato i prezzi di questo pacchetto dedicato alla Rolls-Royce Ghost, ma visto il valore dell’auto, sicuramente non saranno così economici.