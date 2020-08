Nuova Rolls-Royce Ghost: alcune anticipazioni in video

Di Rosario Scelsi sabato 1 agosto 2020

In attesa del suo vernissage, Rolls-Royce svela alcune caratteristiche di design della nuova Ghost

Si avvicina il debutto in società della nuova Rolls-Royce Ghost, attesa sul mercato per il prossimo autunno. In vista della presentazione ufficiale del modello, la casa automobilistica inglese ha rilasciato il primo di quattro video di animazione che offrono qualche anticipazione sul modello, che sposa uno stile esteriore votato alla purezza e al minimalismo, nel segno di quella che viene definita "Post Opulence".

Il design della vettura nasce sotto le note della riduzione e della semplicità, con una carrozzeria svuotata degli elementi superflui e degli orpelli non strettamente funzionali, in linea con le nuove richieste della clientela.

Nel filmato offerto alla visione del pubblico, il prestigioso costruttore inglese regala una piccola anteprima sulla Rolls-Royce Ghost di prossima generazione, che sposa in pieno il massimo lusso, ma con una classe diversa e forse ancora più nobile.

Ecco le parole del designer Henry Cloke: "Abbiamo scoperto che i clienti della Ghost cercano oggetti senza forzature, quasi istintivamente eccezionali. Loro rifiutano dettagli affollati ed espedienti stilistici stravaganti, per concentrare le loro pretese sull'altissima qualità".

Alcune illustrazioni animate sono state scelte nel video per trasmettere queste intuizioni. Al famoso illustratore Charlie Davis il compito di rappresentare in modo coerente e bello le innovazioni della futura Rolls-Royce Ghost. A voi i fotogrammi. Buona visione!