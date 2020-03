Rolls-Royce Ghost: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 30 marzo 2020

Sono arrivate delle nuove foto spia che come oggetto la futura generazione di Rolls-Royce Ghost. L'ammiraglia è stata sorpresa con mimetizzazione nel Nord Europa

Arrivano delle nuove foto spia direttamente dalle strade innevate del Nord Europa, più precisamente della Scandinavia. Le immagini hanno ritratto due muletti di Rolls-Royce Ghost, una versione normale e una dal passato allungato. L'ammiraglia di Rolls-Royce è pronta a rilanciarsi con una nuova e sfiziosa generazione, che promette di mantenere altissimo il livello di lusso presente. Intanto sotto una pesante mimetizzazione militare, ha svolto i suoi particolari test di sviluppo in situazioni di freddo e gelo invernale.



Indiscrezioni

Stavolta sono giunte anche delle fotografia che mostrano alcune parti riguardante l'abitacolo della Ghost, che promette di essere davvero interessante e stupefacente. Anche gli interni non sono nella sua forma definitiva e sono ancora in fase di progettazione, anche se vi è da aspettarsi un layout simile a quanto visto sulla Cullinan. Ad ogni modo la Ghost di nuova generazione adotterà l'architettura Rolls-Royce che ha debuttato con la Phantom del 2018. Probabilmente aggiungerà la trazione integrale alla sua gamma, quanto meno come opzione. Molto probabilmente la potenza sarà sviluppata da propulsore V12 twin-turbo da 6,75 litri che ha debuttato con la Phantom, ma le voci suggeriscono che arriverà anche una versione completamente elettrica nel prossimo futuro. Con ogni probabilità è possibile anche l'arrivo di una ibrida plug-in. Debutto sul mercato a partire dal 2021.