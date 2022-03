Rolls-Royce Ghost Black Badge: esclusività in nero

Con la Ghost Black Badge Rolls-Royce presenta un nuovo prodotto superesclusivo e al passo con i tempi, dedicato alla clientela più giovane, interessata al lusso estremo, alla tecnologia e alle performance.

Mai così nera…

Svelata a Roma, la nuovissima Rolls-Royce Ghost Black Badge sfoggia una carrozzeria verniciata con il nero più scuro dell’industria automobilistica. Realizzata con 45 kg di vernice atomizzata, rifinita con una doppia protezione trasparente e una lucidatura, ovviamente a mano, per un processo che dura dalle 3 alle 5 ore.

Peter Pförtner, product manager Rolls-Royce Future Models ha spiegato che si tratta di uno degli elementi che rende la vettura così esclusiva. Così come i 70 kg di materiale fonoassorbente che rendono l’abitacolo completamente insonorizzato.

Non mancano mastodontici cerchi da 21 pollici in carbonio e dal design esclusivo con il mozzo fissato al cerchio con elementi in titanio aerospaziale e il coprimozzo flottante del marchio con il monogramma Double R che sempre in posizione verticale. Rigorosamente nera anche l’emblematica Spirit of ecstasy, illuminata dal basso da una luce a led.

Interni completamente personalizzabili

All’interno della nuova Rolls-Royce Ghost Black Badge troviamo Interni e finiture totalmente personalizzabili, ma con il nero sempre protagonista in primo piano. Le portiere sono motorizzate per l’apertura e la chiusura, il pavimento rivestito di morbidissima moquette e per i clienti ci sarà sempre la possibilità di far ricamare i rivestimenti con le proprie iniziali, un logo o altro.

600 CV tondi tondi

Sotto la rilucente e oscura carrozzeria della Ghost Black Badge trova posto il noto motore biturbo V12 da 6,75 litri con 29 CV in più rispetto all’originale, arrivando a una potenza totale di 600 CV. Aumentata a 900 Nm anche la coppia massima, disponibile a partire da 1.700 giri.

Regolati ad hoc per questo modello anche la trasmissione e l’acceleratore che lavorano assieme al cambio ZF a otto rapporti e agli assali sterzanti sia anteriore che posteriore. Personalizzata anche la frenata, con una minor corsa del pedale e una nuova assistenza elettronica.

Il prezzo della nuova Rolls-Royce Ghost Black Badge è fissato a 400mila euro.