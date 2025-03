Un automobilista texano ha vissuto un’esperienza decisamente sfortunata, distruggendo una nuova Tesla Model Y 2025 dopo appena pochi giorni dall’acquisto e con soli 317 chilometri percorsi. L’auto, appartenente alla recente linea di produzione identificata come aggiornamento Juniper, è ora ridotta a un ammasso di lamiere irriconoscibili.

Le immagini dell’incidente Tesla rivelano danni impressionanti: la parte anteriore lato passeggero è completamente devastata, con la ruota separata dal veicolo insieme a mozzo, pinza freno e disco. La sospensione è esposta, mentre la portiera e lo specchietto destro risultano completamente distrutti.

Particolarmente degno di nota è il mancato dispiegamento degli airbag, nonostante l’evidente violenza dell’impatto. Questo dettaglio solleva dubbi sulla sicurezza passiva del veicolo e sulle specifiche dinamiche che hanno caratterizzato lo schianto.

Un sinistro che accende il dibattito

La Tesla Model Y 2025 rappresenta uno dei progetti più ambiziosi della casa automobilistica di Elon Musk. Con una batteria potenziata da 95 kWh e innovazioni aerodinamiche progettate per migliorare l’autonomia, questo SUV elettrico punta a dominare il segmento premium. Negli Stati Uniti, il prezzo di listino parte da 59.990 dollari, mentre in Italia la versione base RWD è disponibile a partire da 47.970 euro. Per ampliare il bacino di utenza, Tesla ha recentemente introdotto formule di noleggio mirate al mercato italiano.

Un veicolo danneggiato già all’asta

Nonostante i danni catastrofici, il veicolo è già stato messo all’asta tramite Copart a Houston. Questa pratica, comune nel settore dei veicoli incidentati, permette anche a modelli gravemente compromessi di trovare acquirenti interessati al recupero di componenti tecnologici o a eventuali riparazioni.

Questo episodio solleva importanti interrogativi sulla robustezza strutturale e sull’affidabilità dei sistemi di sicurezza della nuova Tesla Model Y 2025, soprattutto alla luce delle recenti critiche al sistema Autopilot. Con la consegna dei nuovi modelli in corso, resta da vedere se questo incidente sarà un caso isolato o il segnale di problematiche più ampie per la nuova generazione del SUV elettrico.