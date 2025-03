Tesla ha annunciato un piano ambizioso per raddoppiare la produzione di veicoli negli Stati Uniti nei prossimi due anni, come dichiarato da Elon Musk attraverso i suoi canali social. Questa strategia arriva in un momento critico per il colosso delle auto elettriche, che sta affrontando un preoccupante calo delle vendite a livello globale, con performance particolarmente negative in Europa, Australia e Cina. Nonostante il contesto sfavorevole, Musk sembra voler concentrare gli sforzi sul mercato domestico americano per contrastare queste difficoltà.

Tesla può aumentare la produzione

Dal punto di vista tecnico, l’obiettivo appare raggiungibile grazie alla capacità produttiva dichiarata degli stabilimenti statunitensi. In California, Tesla può produrre fino a 100.000 veicoli premium (Model S e X) e oltre 550.000 veicoli di massa (Model 3 e Y). Inoltre, lo stabilimento texano potrebbe aggiungere 250.000 Model Y e 125.000 Cybertruck all’anno. Tuttavia, non sono stati forniti dati sulla produzione effettiva, lasciando aperti interrogativi su come questo raddoppio verrà concretamente realizzato.

Questa mossa strategica potrebbe influire sul progetto della nuova Gigafactory Messico, i cui lavori sono appena iniziati. Il piano di espansione negli Stati Uniti potrebbe far perdere priorità a questa iniziativa, soprattutto considerando che Musk ha collegato esplicitamente l’investimento al sostegno delle politiche di Donald Trump, presentandolo come un contributo alla ripresa economica americana.

La competizione è più serrata

Nel frattempo, la competizione nel settore dei veicoli elettrici si intensifica. BYD, principale rivale cinese, ha recentemente proposto una collaborazione a Tesla per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, dimostrando quanto il mercato sia in rapida evoluzione. Tuttavia, ulteriori preoccupazioni derivano dal crescente malcontento di alcuni clienti verso le posizioni pubbliche di Musk. In Europa si sono verificati episodi di vandalismo contro veicoli Tesla, mentre a Milano le vendite sono crollate del 50% in un anno. Sui social network circolano adesivi ironici con frasi come “Ho comprato quest’auto prima che Elon impazzisse”.

In questo contesto complesso, il piano di espansione della produzione Tesla USA rappresenta una scommessa rischiosa ma potenzialmente vincente per riaffermare la leadership nel settore dei veicoli elettrici.