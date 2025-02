“Le contraddizioni interne stanno mettendo in serio pericolo il progetto della nuova Gigafactory Termoli“: con queste parole Patrick Pouyanné, CEO di TotalEnergies, ha confermato i dubbi sulla realizzazione dell’impianto di batterie auto elettriche in Molise.

Stellantis, in dubbio la Gigafactory di Termoli

Il progetto, nato dalla collaborazione tra colossi come Stellantis, Mercedes e TotalEnergies attraverso la joint venture Automotive Cells Company (ACC), si trova ora in una fase critica che ne mette in discussione la fattibilità. Le incertezze legate al mercato dell’auto elettrica e la necessità di contenere i costi hanno determinato una significativa battuta d’arresto.

La situazione è ulteriormente peggiorata a causa della riassegnazione dei fondi PNRR, inizialmente destinati al progetto, verso altre iniziative di transizione energetica. Questo spostamento di risorse ha sollevato interrogativi sulla reale intenzione di portare avanti l’investimento in Italia.

Un quadro complesso

Il quadro è diventato ancora più complesso dopo le recenti dichiarazioni di TotalEnergies. L’azienda, che detiene il 25% della joint venture, ha manifestato una chiara preferenza per il consolidamento delle attività esistenti in Francia, presso lo stabilimento di Billy-Berclau, piuttosto che avviare nuovi progetti considerati rischiosi nell’attuale contesto di mercato.

La posizione di TotalEnergies, pur non volendo ostacolare eventuali iniziative dei partner, contrasta con le ambizioni iniziali del progetto. Le difficoltà incontrate da Stellantis, unite alle recenti dimissioni del CEO Carlos Tavares, contribuiscono a incrementare l’incertezza sul futuro dell’impianto.

Secondo gli analisti del settore, le divergenze tra i partner della joint venture, combinate con le attuali condizioni di mercato, rappresentano ostacoli difficilmente superabili. Il destino della Gigafactory Termoli rimane quindi sospeso, in attesa di sviluppi che potrebbero stravolgere il progetto originario.