Ubriaco, addormentato e al volante di un veicolo dotato di tecnologia avanzata. Questo lo scenario che si è presentato alle autorità quando una Tesla si è fermata improvvisamente in una galleria stradale alle 5:40 del mattino, causando disagi alla circolazione. Il conducente, un giovane di 24 anni in evidente stato di ebbrezza, è stato trovato addormentato mentre il veicolo si era arrestato autonomamente.

Una situazione incresciosa

L’episodio, documentato da un video pubblicato su VGTV diventato rapidamente virale, mostra chiaramente il giovane alla guida prima di cedere al sonno. Nonostante le prove schiaccianti, il ragazzo ha tentato di negare ogni responsabilità, sostenendo di non essere stato lui a guidare il veicolo.

La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza stradale nell’era dei veicoli semi-autonomi. Sebbene la Tesla sia dotata del sistema Autopilot, l’azienda ha ripetutamente sottolineato che questa tecnologia richiede sempre la supervisione attiva del conducente. Il caso dimostra ancora una volta come nessun sistema tecnologico, per quanto sofisticato, possa compensare comportamenti irresponsabili come la guida in stato di ebbrezza.

Non mancano i pericoli

Gli esperti di sicurezza stradale hanno colto l’occasione per ribadire i pericoli della guida sotto l’effetto di alcol, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti a livello mondiale. Al contempo, l’incidente ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare la regolamentazione riguardante i sistemi di guida assistita.

Studi recenti hanno infatti evidenziato limiti significativi nei sistemi basati su telecamere, come quello utilizzato da Tesla, in particolari condizioni ambientali o di illuminazione.

Questo caso serve da monito: mentre l’innovazione tecnologica avanza rapidamente nel settore automobilistico, la responsabilità personale rimane il fattore determinante per garantire la sicurezza sulle strade. La tecnologia può assistere, ma non sostituire, un conducente attento e sobrio al volante.