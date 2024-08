Rimac ha mantenuto la promessa di lanciare un modello radicale entro l’estate, e la nuova Nevera R non delude le aspettative. Questa versione estrema della già impressionante Nevera rappresenta l’apice dell’ingegneria automobilistica croata, superando ogni limite con prestazioni incredibili e un design ottimizzato per la pista.

Potenza e prestazioni

La Rimac Nevera R è una vera forza della natura, dotata di una potenza complessiva di 2.107 CV, superando di 193 CV la versione base. Questo mostro su quattro ruote è equipaggiato con un nuovo pacco batterie da 108 kWh, collegato a quattro motori elettrici, che permettono alla vettura di raggiungere una velocità massima di 412 km/h, identica alla versione standard ma con un’accelerazione ancor più fulminante.

Grazie a un lavoro meticoloso di alleggerimento della carrozzeria, sebbene i dettagli esatti non siano stati divulgati, la Nevera R scatta da 0 a 100 km/h in soli 1,74 secondi e raggiunge i 200 km/h in 4,38 secondi. Prestazioni da record anche nel quarto di miglio, coperto in appena 8,23 secondi, mentre i 300 km/h vengono raggiunti in 8,66 secondi. Questi numeri rendono la Nevera R una delle auto più veloci mai costruite.

Non solo velocità

Ma la velocità pura non è l’unico obiettivo di Rimac. La Nevera R è stata ottimizzata per offrire prestazioni superiori anche in pista. Il nuovo pacchetto aerodinamico, che include un’ala fissa, un grande diffusore e uno splitter anteriore ampliato, contribuisce a un maggiore grip, supportato dai pneumatici Michelin Cup 2 e da una campanatura incrementata. L’All-Wheel Torque Vectoring è stato riprogettato per sfruttare al massimo l’aderenza, mentre lo sterzo è stato affinato per una risposta più precisa.

I freni carboceramici di nuova generazione, rivestiti con uno strato di matrice siliconica, garantiscono una decelerazione efficiente, ideale per le intense sessioni in pista. Grazie a queste modifiche, la Nevera R è in grado di completare un giro sul circuito di Nardò 3,8 secondi più velocemente rispetto alla versione standard.

Ora, non resta che attendere il prossimo tentativo di Rimac di riscrivere la storia al Nürburgring, dove la Nevera R potrebbe davvero fare la differenza.