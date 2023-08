Rimac Nevera: in un video il giro record al Nurburgring

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia che Rimac Nevera ha cancellato il tempo stabilito da Tesla Model S Plaid Track Pack al Nürburgring. La casa automobilistica croata ha appena rivelato che l’hypercar elettrica ha stabilito un nuovo record sul giro per un’auto elettrica di produzione sul leggendario circuito, con un tempo strepitoso di 7:05.298, relegando la vettura di Tesla al secondo posto nella sua categoria.

In un video il giro record di Rimac Nevera che ha battuto il tempo di Tesla Model S Palid Track Pack

Sulla configurazione del tracciato più corto che misura 20,6 chilometri di lunghezza, Rimac Nevera ha stabilito un tempo di 7:00.928. Il pilota croato Martin Kodrić ha realizzato il giro da record utilizzando pneumatici Michelin Cup2R. I dati di cronometraggio indipendenti, TÜV SÜD e la telemetria di bordo hanno confermato il tempo stabilito, così come ha dichiarato Rimac.

Ricordiamo che sulla carta le prestazioni della hypercar elettrica sono assurde. I suoi motori generano 1,4 megawatt di potenza, o 1914 cavalli e 12360 Newton-metri, ricavando energia da una batteria da 120 kilowattora. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 1,74 secondi, vanta una velocità massima di 412 km/h. Qui vi mostriamo il video del giro record effettuato da Rimac Nevera al Nurburgring.

Per celebrare questo e tutti gli altri traguardi raggiunti, Rimac ha anche svelato una Time Attack Edition della Nevera a Pebble Beach. L’edizione limitata è dotata di strisce verdi e ruote verdi, un omaggio a uno dei primi progetti del fondatore Mate Rimac. Gli acquirenti possono scegliere tra vernice nera e fibra di carbonio come base e tutte le edizioni Time Attack sono dotate di accenti interni verdi e badge speciali. A quanto pare già tutte le 12 unità sono sold out, come da tradizione con le presentazioni di hypercar ultra esclusive.