Renault Zoe 2022: novità e prezzo

La Renault Zoe, citycar di segmento B 100% elettrica, si aggiorna con l’introduzione del Model Year 2022 che segue l’importante restyling del 2019. La vettura a zero emissioni della Casa del Rombo detiene il primato di auto elettriche più venduta in Europa negli ultimi 10 anni (380.000 unità a fine maggio 2022), di conseguenza appare scontato l’arrivo di nuove migliorie che aiutino a tenere lontana la sempre più agguerrita concorrenza.

Renault Zoe 2022: prezzo

La rinnovata Renault Zoe può essere già ordinata in Francia a partire da 33.700 euro, mentre l’offerta per il mercato italiano verrà comunicato nelle prossime settimane. Tra le novità estetiche che porta in dote la vettura segnaliamo l’introduzione della inedita livrea “Shadow Grey” (opzionale) e i nuovi loghi “E-Tech”.

La nuova gamma

La rinnoavta citycar elettrica viene proposta in tre allestimenti denominati R110 Equilibre, R110 Evolution e R135 Iconic. La R110 Equilibre offre nella sua dotazione di serie il caricabatterie di bordo a 22 kW, il sistema di frenata automatica d’emergenza, accesso keyless, clima manuale, display da 10 pollici per la strumentazione e da 7 pollici per l’infotainment. La Zoe Evolution aggiunge alla precedente dotazione i sistemi Traffic Sign Recognition, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, sensori di parcheggio posteriori, clima automatico, navigazione GPS e i cerchi in lega da 16 pollici.

La versione al vertice della gamma completa la dotazione con i cerchi da 17 pollici, grafiche esterne personalizzate, finitura color oro per la griglia frontale e i rivestimenti interni. Lo schermo dell’infotainment cresce fino a 9,3 pollici ed è abbinato alla retrocamera e al sistema di parcheggio automatico. La dotazione viene completata dalla ricarica wireless per smartphone.

Motorizzazioni invariate

Le prime due versioni sfuttano la motorizzazione da 110 CV e garantiscono un’autonomia di circa 395 km, mentre l’iconic offre 136 CV e 245 Nm e un’autonomia di 386 km (consumi di 17,7 kWh/100 km).