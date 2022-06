Renault ha ormai già da tempo avviato l’elettrificazione dell’intera gamma dei suoi modelli, scommettendo sulle diverse tecnologie elettriche disponibili, dalle ibride convenzionali a quelle plug-in. Il marchio francese lancia ora un’offensiva con un’edizione speciale, denominata Renault E-Tech Engineered, che sarà disponibile per le versioni E-Tech Hybrid e Hybrid Plug-in di Clio, Captur, Mégane, Mégane Sport Tourer e Arkana.

La serie speciale “Renault E-Tech Engineered”, questo è il nome del nuovo allestimento, aggiunge un look più sportivo grazie a dettagli speciali, unici per tutti i modelli. Le vendite inizieranno a giugno, in Francia, per poi raggiungere altri mercati europei, inizialmente disponibile per tutti i modelli citati ad eccezione della Captur, che arriverà successivamente.

Renault E-Tech Engineered: segni di riconoscimento

Il design esterno della versione speciale Renault E-Tech Engineered si distingue per i componenti accentuati dalla tinta Warm Titanium, come la lama F1® nella parte inferiore del paraurti anteriore, le modanature laterali e posteriori della scocca e i badge dei cerchi. Un altro elemento distintivo è l’emblematica losanga della Marca posizionata all’anteriore e al posteriore che diventa nero lucido, così come le lettere che compongono il nome del modello.

Per completare il look, un nuovo badge E-Tech hybrid o Plug-in-hybrid è visibile sul portellone posteriore del veicolo, elemento significativo che si ritrova su tutti i modelli elettrificati della gamma Renault. Infine, la versione è contraddistinta da un elegante sticker dalla grafica incisiva posizionato sulla porta del conducente. Diverse tinte di carrozzeria saranno proposte, in base ai veicoli.

Gli interni delle Renault E-Tech Engineered

All’interno dell’abitacolo si riscontra la stessa volontà di coerenza visiva e personalità del design con sellerie con cuciture Warm Titanium e linee decorative dorate sulla plancia e le bocchette dell’aria. Il volante, invece, è caratterizzato dall’emblematica E della firma E-Tech. Sui battitacco è integrato un design specifico che rimanda a quello dello sticker esterno. Questi nuovi dettagli conferiscono un look elegante al veicolo nel suo complesso.

Le due tecnologie ibride di Renault

Renault offre due tipi di tecnologie elettrificate nei suoi modelli, l’E-Tech Hybrid su Arkana, Clio e Captur e il più efficiente E-Tech Plug-in Hybrid disponibile in questo ultimo modello oltre a Mégane e Mégane Sport Tourer. La prima combina il motore a benzina 1.3 litri TCe da 140 CV con due motori elettrici dotati di tecnologia micro-ibrida da 12 volt e una piccola batteria da 1.2 kWh, mentre la seconda punta sul benzina aspirato da 1.6 litri e 90 CV che è associato a due motori elettrici, l’anteriore da 65 CV e il posteriore da 30 CV. In totale 160 CV, con una batteria da 9,8 kWh che garantisce un’autonomia massima compresa tra 50 e 65 chilometri.