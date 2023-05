Renault Rafale: svelato il nome e la data di debutto del nuovo SUV [TEASER]

Presto ci sarà una Renault Rafale. Il marchio francese ha annunciato nelle scorse ore che presto lancerà un SUV che porterà questo nome, associato al famoso aereo da combattimento Dassault del 1934. Renault quindi tira fuori questo nome mitico dall’armadio per incarnare il suo segmento di fascia alta, con quello che sembra nella foto “teaser” rilasciata martedì un grande SUV coupé. Come simpatico cenno a questo legame con l’aeronautica, questo modello sarà presentato non al salone dell’auto, ma al prossimo Paris Air Show, il 18 giugno.

Il 18 giugno debutterà il nuovo SUV coupé Renault Rafale nuovo top di gamma della casa francese

Il nuovo modello è destinato a diventare il SUV coupé di punta di Renault, posizionato nel segmento D del mercato e aiutando il marchio transalpino a salire di livello. Renault Rafale adotterà il nuovo stile dei fari a LED simile alla Renault Clio restaurata e questo darà al SUV coupé un volto molto aggressivo. Questi fari, insieme ai parafanghi scolpiti e alla linea del tetto spiovente, aiuteranno il Rafale a distinguersi dai suoi “fratelli” Austral ed Espace, avvicinandosi nello stile al rivale crossover Peugeot 408.

Renault Rafale utilizzerà la piattaforma CMF-CD, proprio come l’Austral, l’Espace e diversi modelli di altri marchi dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi tra cui Nissan X-Trail e Mitsubishi Outlander. Sarà disponibile con motorizzazioni ibride E-Tech, molto probabilmente condivise con i succitati SUV. Il prossimo 18 maggio è molto probabile che saranno rivelati nuovi dettagli importanti a proposito di questo modello di cui Renault ha mostrato anche il logo con il nome.