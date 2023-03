Renault Espace, ecco la nuova generazione

Proprio così, la nuova Renault Espace diventa una grossa Suv ibrida, posizionandosi al vertice della gamma del Brand francese. Ordinabile tra pochi giorni, verrà consegnata ai primi clienti in autunno. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma intanto vi raccontiamo le sue caratteristiche.

Nuova Renault Espace, le dimensioni

Il design è molto simile a quello della Austral, soprattutto se la si guarda nel frontale, mentre al posteriore la terza fila di sedili ha costretto i designer a creare una coda più alta e squadrata della sorella più piccola. Rispetto alla precedente generazione, la nuova Espace è più compatta e leggera (215 kg in meno): costruita sulla piattaforma modulare Cmf-C/D, è lunga 4,72 metri, 14 cm in meno della vecchia e 21 cm in più della Austral. Da sempre il suo obiettivo numero 1 è stato quello di offrire il massimo del comfort e dello spazio per i sette passeggeri: pensate che quelli seduti nella seconda fila possono sfruttare uno spazio per le ginocchia che oggi è di 32 cm, con la possibilità di reclinare il sedile fino a 31°. La terza fila è dotata invece di due sedili con spazio per le ginocchia di 12 centimetri. Il bagagliaio ha una capacità di carico di 1.818 litri nella versione a 5 posti con la panchetta della seconda fila ripiegata, 777 litri nella versione a 5 posti con la panchetta fatta scorrere al massimo in avanti, 159 litri nella versione a 7 posti, con la terza fila in posizione.

Comfort a bordo

L’abitacolo è ricco di luce grazie al vetro panoramico che copre la prima e seconda fila dei sedili. Internamente si notano materiali soft-touch, volante con una corona grande, display del cruscotto ben visibile e dispaly a sviluppo verticale touch del sistema di infotainment e tasti a pianoforte per l’impianto di climatizzazione. Per quanto riguarda il sistema di infotainment, si stratta dell’OpenR Link con Android Automotive proprietario, dotato di Google Maps e Google Assistant.

Allestimenti e motorizzazione

Nuova Renault Espace verrà proposta in tre allestimenti: Techno, Esprit Alpine e Iconic, con il primo che di serie offre le cornici lucide dei cristalli, le barre sul tetto di alluminio satinato, i cerchi da 19″, i rivestimenti di tessuto riciclato, l’infotainment OpenR con i display da 12,3″ e 12″, il portellone elettrico e il Pack Safety con gli Adas principali. Per quanto riguarda i motori, in realtà al momento del lancio si potrà scegliere soltanto la E-Tech Full Hybrid 200 Auto. Si tratta di un powertrain dotato di cambio automatico e di un motore tre cilindri turbo da 1.2 litri e 130 CV e da due motori elettrici, uno da 70 CV (collegato alla batteria da 2 kWh) e quello secondario da 34 CV (con funzione di generatore e starter), per una potenza totale di 200 CV.