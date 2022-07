Renault Austral: via alle preordinazioni, gamma e motori ibridi

A poco meno di cinque mesi dalla presentazione, Renault Austral si prepara al debutto su strada: il nuovo C-SUV dalla lineup di motorizzazioni interamente elettrificate (mild hybrid 1.2 e 1.3, E-Tech full hybrid) chiamato a sostituire Renault Kadjar entra ufficialmente in fase di pre-ordinazione anche in Italia. Un “antipasto di esordio” che interessa, oltre al nostro mercato, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna.

La pre-ordinazione di Renault Austral, senza alcun impegno da parte dell’utente, non implica l’obbligo di dovere poi acquistare il veicolo. Per la prenotazione, indica Renault, è sufficiente completare una procedura di configurazione online della versione e dell’allestimento individuati, ed entrare nel portale corporate della “Marque à Losanges”. Tutti gli utenti che avranno effettuato una pre-ordinazione saranno contattati da Renault, a partire dal 1 settembre, per il completamento dell’ordinazione. Le prime consegne sono attese da novembre 2022.

Di seguito i dettagli di pre-ordinazione illustrati dalla stessa Renault:

Con la pre-autorizzazione, sul tuo conto verrà bloccato un importo di 100 euro per una durata variabile da ventuno a trenta giorni, in base alle disposizioni della tua banca. Questo importo non sarà addebitato sul tuo conto, né apparirà fra le operazioni effettuate, fatto salvo per i titolari di determinate carte, come le carte di debito immediate e le carte prepagate. In tali casi, l’importo della transazione sarà addebitato il giorno della prenotazione e poi successivamente accreditato sul conto corrente in base alle tempistiche della banca.