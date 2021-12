Renault Austral: in arrivo la sostituta della Kadjar

Ecco il primo teaser della nuova Renault Austral, la SUV di dimensioni compatte che sostituirà l’attuale Kadjar. L’inedita denominazione ufficiale deriva dal latino australis, ma è stata scelta perché utilizzata a livello internazionale in molte altre lingue.

Denominazione internazionale

Come sottolineato dalla manager Sylvia Dos Santos, la nuova denominazione della SUV compatta Renault Austral “rimanda anche ai colori e al calore dell’emisfero sud; invita al viaggio ed è perfetto per una SUV; ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale”.

In arrivo la prossima primavera

Lunga esattamente 451 cm, la nuova Renault Austral sarà svelata nel corso della primavera del 2022. Stando alle indiscrezioni, sarà disponibile nella versione Mild Hybrid da 12V con il motore a benzina 1.3 TCe sovralimentato da 140 CV e 160 CV di potenza, nonché nelle configurazioni E-Tech Hybrid ed E-Tech Plug-In a propulsione ibrida con il nuovo propulsore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson.