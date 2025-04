Potenza straordinaria, un design Renault audace e un’identità storica inconfondibile: la nuova Renault 5 Turbo 3E rappresenta una rivoluzione nel panorama automobilistico. Con una reinterpretazione elettrica della celebre hot hatch degli anni ’80, questa vettura combina prestazioni mozzafiato e tecnologia all’avanguardia, affermandosi come un vero gioiello da collezione.

Potenza e autonomia

Renault ha presentato un’innovativa auto elettrica capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 270 km/h. Con un’autonomia di oltre 400 km (ciclo WLTP), la Turbo 3E omaggia l’iconica R5 Turbo mantenendo uno spirito moderno. Il corpo vettura in fibra di carbonio, abbinato a un telaio in alluminio, permette di contenere il peso complessivo a 1.450 kg, nonostante la presenza di una batteria da 70 kWh.

Con dimensioni di 4,08 metri in lunghezza e 2,03 metri in larghezza, la Renault 5 Turbo 3E unisce tradizione e innovazione. I passaruota pronunciati, i fari LED quadrati e l’imponente alettone posteriore esaltano il legame con il passato, pur mantenendo un carattere distintivo e contemporaneo. Questo design unico riflette perfettamente l’eredità di Renault.

Il cuore pulsante della vettura è costituito da due motori elettrici montati posteriormente, che generano complessivamente 544 CV. Questa configurazione, unita alla trazione posteriore, rende la Turbo 3E una vera drift car. L’architettura elettrica a 800V garantisce ricariche ultrarapide: dal 15% all’80% in soli 15 minuti, con potenze fino a 350 kW.

Il listino prezzi

La produzione sarà limitata a 1.980 esemplari, un chiaro riferimento all’anno di debutto della storica R5 Turbo. Il prezzo parte da 155.000 euro IVA inclusa, con un’offerta esclusiva per i primi 500 clienti che potranno effettuare un ordine prioritario versando una caparra di 50.000 euro.

Un aspetto unico dell’esperienza d’acquisto è la possibilità di personalizzazione. Dal 2026, i clienti potranno collaborare con i designer Renault per creare una vettura su misura, scegliendo tra colori iconici come il Rouge Grenade o la livrea del Tour de Corse 1982. La configurazione finale avverrà nella prima metà del 2027, con consegne previste entro la fine dello stesso anno.

La Renault 5 Turbo 3E rappresenta la perfetta sintesi tra nostalgia e innovazione. È un omaggio al passato che guarda al futuro, incarnando la passione per le prestazioni auto e il design francese. Con la sua esclusività e il suo spirito avanguardistico, questa vettura si candida a diventare un simbolo iconico nel panorama automobilistico.