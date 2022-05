Range Rover Sport 2022, prezzi e allestimenti

La terza generazione della Range Rover Sport è stata svelata in anteprima mondiale qualche giorno fa irrompendo nel segmento dei SUV sportivi di lusso diventandone il nuovo punto di riferimento, grazie alle sue caratteristiche raffinate che distinguono il design, le tecnologie e la meccanica.

Range Rover Sport: i prezzi

Land Rover ha anche comunicato i prezzi della nuova Sport che viene proposta a partire da 95.300 euro (RANGE ROVER SPORT SE 3.0 litri turbodiesel 250 CV), inoltre nel primo periodo di commercializzazione viene declinata nella speciale serie di lancio battezzata FIRST EDITION che parte da 128.900 euro e si distingue per una dotazione completa e opulenta. La versione top di gamma dotata di motore ibrido plug-in è rappresentata dalla FIRST EDITION con motore 3.0 6 CILINDRI TURBO BENZINA PHEV DA 510 CV da 145.900 euro, mentre la variante più potente e costosa, ovvero la FIRST EDITION con motore 4.4 8 CILINDRI TURBO BENZINA da 530 CV viene offerta da 146.200 euro.

Range Rover Sport: le versioni

La gamma Range Rover Sport è declinata in quattro versioni:

RANGE ROVER SPORT.

DYNAMIC.

AUTOBIOGRAPHY.

FIRST EDITION.

Motori

L’offerta motorizzazioni della Sport comprende motori benzina, diesel, e ibridi con potenze da 250 a 530 CV.

DIESEL

3.0 6 CILINDRI TURBO DIESEL MHEV DA 250 CV (AUTOMATICO).

3.0 6 CILINDRI TURBO DIESEL MHEV DA 300 CV (AUTOMATICO).

3.0 6 CILINDRI TURBO DIESEL MHEV DA 350 CV (AUTOMATICO).

BENZINA

4.4 8 CILINDRI TURBO BENZINA DA 530 CV (CAMBIO AUTOMATICO).

PLUG-IN HYBRID

3.0 6 CILINDRI TURBO BENZINA PHEV DA 440 CV (CAMBIO AUTOMATICO).

3.0 6 CILINDRI TURBO BENZINA PHEV DA 510 CV (CAMBIO AUTOMATICO).

Allestimenti

La nuova Sport può essere personalizzata con quattro differenti allestimenti che a secondo dei gusti offrono più eleganza o sportività:

SE.

DYNAMIC SE.

DYNAMIC HSE.

AUTOBIOGRAPHY.

FIRST EDITION.

Accessori e optional

La versione entry-level offre nella sua dotazione di serie i seguenti accessori e dispositivi:

21″ “Style 5126”.

Fari pixel a LED con luci diurne caratteristiche.

Sedili anteriori elettrici riscaldabili a 20 regolazioni con funzione memoria e sedili posteriori. riscaldabili con reclinazione elettrica.

Sedili in pelle Windsor.

Impianto audio Meridian Sound System.

La variante top di gamma FIRST EDITION aggiunge invece i seguenti accessori:

23″ “Style 5135”.

Fari a LED digitali con luci diurne caratteristiche e proiezione di immagini.

Sedili anteriori elettrici, riscaldabili e ventilati a 22 regolazioni con funzione massaggio e memoria. con poggiatesta con supporti laterali e sedili posteriori riscaldabili e ventilati con reclinazione. elettrica con poggiatesta con supporti laterali.

Sedili in pelle semi-anilina.

Impianto audio Meridian™ 3D Surround Sound System.