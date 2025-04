Nel cuore della Motor Valley italiana, a Maranello, nasce Vinile, un marchio che unisce tradizione e innovazione nel settore dell’automotive lusso. Frutto di oltre trent’anni di esperienza di tre imprenditori, il brand si propone di reinterpretare icone automobilistiche del passato con un tocco moderno. Il primo progetto? Una rivisitazione esclusiva della storica Range Rover Classic, prodotta in una serie limitata di soli 15 esemplari, con un prezzo base di 280.000 euro.

Con una struttura di 10.000 metri quadrati e cinque stabilimenti, Vinile può contare su un team di 100 professionisti tra ingegneri, designer e tecnici specializzati. La missione del brand è chiara: dare nuova vita a veicoli iconici, mantenendo intatto il loro patrimonio storico, ma adattandoli alle esigenze contemporanee. Questo approccio si riflette nella reinterpretazione della Range Rover Classic, che combina design d’epoca e tecnologia all’avanguardia.

Presentata per la prima volta nel 1970, la Range Rover Classic è stata a lungo simbolo di eleganza e capacità off-road. Nella versione proposta da Vinile, le proporzioni originali vengono rispettate, ma le linee esterne sono state snellite per un look più moderno. Elementi come i paraurti e i brancardi sottoporta sono stati ridisegnati, conferendo al veicolo un’estetica contemporanea che non tradisce le sue radici storiche.

Gli interni, vero fiore all’occhiello di questa reinterpretazione, incarnano il concetto di lusso automotive. I rivestimenti in pellami Baxter e gli inserti in legno massello di radica di pioppo testimoniano una cura artigianale senza compromessi. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza unica: dai gruppi ottici a LED fino all’innovativo alloggiamento per l’orologio personale del proprietario, integrato nella plancia.

Non meno impressionante è l’aggiornamento tecnico. Il motore V8, disponibile nelle cilindrate da 3.5, 3.9 e 4.3 litri, è stato potenziato fino a circa 200 cavalli, rispetto ai 167 dell’originale. Anche l’assetto è stato ottimizzato per garantire una guida più neutra e confortevole, mentre le ruote maggiorate conferiscono una presenza su strada più marcata. Questi miglioramenti non solo esaltano le prestazioni, ma rafforzano anche il carattere distintivo del veicolo.

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale in questa reinterpretazione. Un display touch HD da 10,1 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, gestisce funzioni come la navigazione, il sistema audio premium e le telecamere di parcheggio. I comandi, ispirati all’aeronautica, aggiungono un tocco di modernità all’esperienza di guida, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.

La realizzazione di ogni esemplare richiede oltre 10.000 ore di progettazione e più di 2.100 ore di lavorazione manuale, a testimonianza dell’impegno e della passione che caratterizzano il lavoro di Vinile. Con questa straordinaria iniziativa, Vinile non solo rende omaggio alla Range Rover Classic, ma ridefinisce anche il concetto di lusso, combinando la maestria artigianale italiana con la tecnologia più avanzata. Un progetto che rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e futuro, destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama automobilistico globale.