Raffaele Fusilli: “Clio è la più lunga storia d’amore di Renault con i suoi clienti”

Ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini del restyling subito da Renault Clio. L’auto è stata sottoposta ad un aggiornamento di metà carriera che ha comportato un lieve aggiornamento estetico e maggiore connettività. A proposito di questo importante debutto, nelle scorse ore su Linkedin si registrano le parole del numero uno in Italia di Renault, Raffaele Fusilli.

Renault Clio restyling: le parole di Raffaele Fusilli

L’amministratore delegato della casa francese in Italia ha dichiarato: “Clio è la più lunga storia d’amore di Renault con i suoi clienti, una storia d’amore che dura da 33 anni e come tutte le storie d’amore deve rinnovarsi costantemente. Oggi la rinnoviamo in maniera importante. Come? Con un design molto più autorevole, vibrante e robusto, con una nuova firma luminosa sul frontale dell’auto e il nuovo logo Nouvel’R ed un design interno centrato sul comfort, con materiali più avvolgenti, ecosostenibili e riciclabili“.

“A questo si aggiunge la tecnologia dei motori, primo fra tutti l’E-Tech full hybrid 145 che sostanzialmente rende Clio un’auto elettrica urbana che per il 20% del tempo utilizza anche un motore termico, con tutto il piacere di guida, l’adrenalina e lo spunto di un’auto elettrica, per il 40% più efficiente di un’auto termica. E per finire una piccola chicca… poiché ci piace che le nostre auto integrino sempre più tutti i valori del Gruppo, Nuova Clio avrà anche una versione Esprit Alpine, un insieme di dettagli, colori, e loghi che danno il profumo e raccontano la tecnologia e la sportività che racchiude il nostro brand Alpine, declinato su un prodotto per tutti, a cui tutti possono accedere“.

“È questa, in sintesi, la filosofia di Nuova Clio, un concentrato non solo di #tecnologia, ma anche di #emozioni. Una voiture à vivre moderna ed emozionante, l’essenza della “Nouvelle Vague” di Renault. Sono sicuro che avrà un grande successo, sotto il segno della #Renaulution. E della bellezza” ha concluso il numero uno della casa francese in Italia.