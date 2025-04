La seconda sessione dei test Euro NCAP 2025 ha confermato un importante passo avanti nel settore della sicurezza auto, premiando sei SUV con il massimo riconoscimento delle cinque stelle. Questa categoria di veicoli, ormai protagonista assoluta del mercato globale, rappresenta oltre la metà delle vendite di automobili, consolidando un trend in costante crescita.

I modelli testati

Tra i modelli testati, la Polestar 3 si è distinta come leader indiscussa, raggiungendo un punteggio straordinario del 93% nella protezione dei bambini, il più alto registrato negli ultimi nove anni. Le sue eccellenti performance si estendono anche alla protezione degli adulti e alla sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada, rendendola un punto di riferimento nel panorama automobilistico. Questo risultato testimonia il costante impegno dell’industria verso l’innovazione e l’adozione di tecnologie avanzate.

Non meno rilevante è la performance della cinese Byd Sealion 7, che ha eguagliato la Polestar 3 nella protezione dei piccoli passeggeri, sebbene con punteggi leggermente inferiori nelle altre categorie di valutazione. Questo modello dimostra come i produttori cinesi stiano rapidamente colmando il divario con i concorrenti europei e americani, offrendo veicoli sempre più competitivi.

Tra gli altri modelli premiati figurano la Cupra Terramar, la Geely EX5, la Hongqi E-HS9 e la Jaecoo 7 Phev, tutte vetture che hanno raggiunto le cinque stelle grazie a un mix di tecnologie avanzate e progettazione orientata alla sicurezza. La Geely EX5, in particolare, ha brillato nei test Safety Assist e nella protezione degli utenti vulnerabili, confermando il ruolo sempre più centrale dei veicoli elettrici nel panorama automobilistico globale.

La Hongqi E-HS9, pur avendo mostrato qualche limite nella protezione della testa in caso di impatto frontale, ha comunque meritato il massimo riconoscimento, dimostrando l’importanza di un approccio olistico alla sicurezza. Allo stesso modo, la Jaecoo 7 Phev ha ottenuto le cinque stelle nonostante un difetto riscontrato nell’apertura dell’airbag a tendina laterale durante i test, segno che anche i modelli ibridi plug-in stanno raggiungendo standard sempre più elevati.

I SUV dominano la scena mondiale

Secondo i dati di Global Data, nel 2024 i SUV hanno rappresentato il 54% delle vendite mondiali di automobili, con 74,6 milioni di unità, un aumento rispetto al 51% del 2023 e al 49% del 2022. Questo trend evidenzia come il segmento continui a espandersi, spinto da una domanda crescente e da un’offerta sempre più diversificata.

Non solo SUV: anche la nuova generazione dell’Audi A6, nelle versioni Avant e Sportback, ha ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP, confermando gli elevati standard di sicurezza del marchio tedesco. Questo risultato sottolinea come la sicurezza rimanga una priorità per i produttori, indipendentemente dal segmento di mercato.

In conclusione, i risultati dei test Euro NCAP 2025 dimostrano l’impegno dell’industria automobilistica nell’offrire veicoli sempre più sicuri e tecnologicamente avanzati. Con un mercato sempre più orientato verso i SUV, questi veicoli rappresentano il futuro della mobilità, coniugando sicurezza, innovazione e sostenibilità.