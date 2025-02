“L’innovazione non si ferma mai, soprattutto quando si parla di auto elettriche di lusso”. La Polestar 3 incarna perfettamente questa filosofia con un importante aggiornamento tecnologico previsto per il 2026, che include un nuovo processore Nvidia Drive AGX Orin e funzionalità di chiave digitale per dispositivi Apple.

Polestar 3, altri aggiornamenti

Il costruttore svedese ha svelato una serie di migliorie significative per il suo crossover elettrico di punta. Al centro dell’aggiornamento spicca l’implementazione gratuita del processore Nvidia Drive AGX Orin, che sostituirà l’attuale Xavier. I proprietari potranno richiedere l’upgrade presso i centri assistenza autorizzati, ottenendo prestazioni superiori nella guida autonoma e nell’elaborazione dati.

La rivoluzione digitale coinvolge anche l’accesso al veicolo. Gli utenti iPhone (dall’11 in poi) e Apple Watch (dalla Series 6) potranno utilizzare i loro dispositivi come chiavi digitali, grazie a una nuova funzionalità integrata nel portafoglio digitale Apple. Il sistema consente inoltre di condividere l’accesso con altri cinque utenti, personalizzando i privilegi per ciascuno. La compatibilità è estesa anche a dispositivi Samsung e Google.

Ulteriori novità

“Vogliamo offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di possesso possibile”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar, sottolineando come questi aggiornamenti riflettano l’impegno dell’azienda verso l’innovazione continua e la soddisfazione della clientela.

Questo pacchetto di aggiornamenti ribadisce la determinazione di Polestar nel mantenere una posizione di rilievo nel segmento delle auto elettriche premium, dove tecnologia e user experience sono elementi fondamentali.