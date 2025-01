Polestar, il brand svedese specializzato in auto elettriche ad alte prestazioni, ha svelato un ambizioso piano strategico per il 2025. L’obiettivo è consolidare la propria posizione nel mercato globale e raggiungere la redditività. La casa automobilistica punta a una crescita annua composta delle vendite tra il 30% e il 35% nel periodo 2025-2027, con la previsione di ottenere un EBITDA rettificato positivo già dal 2025.

Due nuovi modelli in arrivo

Tra i punti chiave della strategia spiccano il lancio di due nuovi modelli: il Polestar 5, una coupé grand-tourer a quattro posti dalle elevate prestazioni, e il Polestar 7, un SUV compatto premium che si posizionerà in uno dei segmenti più redditizi del mercato. La produzione del Polestar 7 sarà localizzata in Europa, andando ad affiancare gli stabilimenti già attivi negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina, per garantire una rete produttiva globale ben bilanciata.

Secondo il CEO Michael Lohscheller, il 2025 rappresenta un momento cruciale per il marchio: “Stiamo costruendo il valore del marchio Polestar, con il design e le prestazioni come elementi centrali del nostro DNA. Tuttavia, per diventare un’azienda redditizia, sono necessari cambiamenti significativi”. Tra questi cambiamenti figurano l’espansione della rete di vendita e una marcata riduzione dei costi operativi.

Polestar espande il proprio mercato

Entro il 2026, Polestar prevede di incrementare del 75% il numero dei suoi Space, con l’avvio delle vendite in Francia già quest’anno e una successiva espansione verso l’Europa dell’Est, l’Asia e l’America Latina. Questa rete commerciale offrirà ai clienti una maggiore libertà di scelta, rafforzando l’approccio diretto al consumatore.

Un altro elemento strategico è il lancio di Polestar Energy, un servizio pensato per la ricarica domestica intelligente ed economica, accompagnato dall’espansione dell’accesso globale a servizi di ricarica ad alte prestazioni. Inoltre, l’azienda prevede un notevole incremento dei ricavi derivanti dalla vendita di crediti di CO2, un mercato in forte crescita che potrebbe generare entrate milionarie già dal 2025.

Il supporto del gruppo cinese Geely, proprietario del marchio, si conferma essenziale per l’attuazione di questa strategia, grazie a finanziamenti e ulteriori emissioni obbligazionarie. La crescente domanda di veicoli elettrici, unita all’impegno per l’innovazione e la sostenibilità, pone Polestar in una posizione di forza per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.