Sicurezza e prestazioni al vertice: il nuovo SUV ibrido JAECOO 7 ridefinisce gli standard del settore automobilistico, grazie a risultati eccezionali che lo posizionano come un modello di riferimento. Con un’autonomia di oltre 1.400 km e consumi straordinariamente ridotti a soli 3,5 litri per 100 km, il Super Hybrid del gruppo OMODA & JAECOO si conferma un’eccellenza tecnologica e un pioniere nel campo della mobilità sostenibile.

Il massimo della sicurezza

Il recente test di sicurezza condotto dall’ente europeo Euro NCAP ha assegnato al SUV ibrido il massimo punteggio, grazie a prestazioni superiori all’80% in tutte le aree di valutazione. Questo include la protezione degli occupanti adulti e bambini, la sicurezza dei pedoni e l’efficacia dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Un risultato che sottolinea l’impegno del marchio verso la sicurezza e l’innovazione.

Il JAECOO 7 rappresenta una pietra miliare per il gruppo, essendo il primo veicolo OMODA & JAECOO a integrare l’innovativo sistema ibrido globale. La tecnologia Super Hybrid di quinta generazione combina un motore 1.5 TGDI con un’efficienza termica del 44,5%, una trasmissione ibrida dedicata e un sistema intelligente di gestione energetica. Questo mix tecnologico garantisce prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto, posizionando il veicolo come un punto di riferimento per il settore.

Tanti successi

Il successo del gruppo non si limita al JAECOO 7. Anche l’OMODA 5, disponibile sia in versione a combustione interna che elettrica, ha ottenuto riconoscimenti simili nei test di sicurezza condotti da enti prestigiosi come Euro NCAP, ANCAP e ASEAN NCAP. Questi risultati dimostrano la coerenza del marchio nel garantire standard elevati di sicurezza e qualità in tutta la sua gamma di veicoli.

Le prestazioni del JAECOO 7 sono state messe alla prova anche in condizioni reali durante le Super Hybrid Marathons, eventi che si sono svolti in oltre dieci paesi. In Asia, il SUV ha raggiunto un’autonomia di 1.427,5 km con un consumo di soli 3,5 litri ogni 100 km a batterie scariche. In Brasile, il veicolo ha superato questa soglia, arrivando a un’impressionante autonomia di 1.453,9 km. Questi numeri straordinari confermano la superiorità tecnologica del modello e la sua capacità di combinare efficienza e prestazioni.

OMODA & JAECOO si stanno affermando come leader nella mobilità sostenibile, ridefinendo continuamente gli standard del settore. Con il continuo sviluppo della tecnologia SHS, il marchio punta a innovare ulteriormente il panorama automobilistico, offrendo soluzioni che uniscono sicurezza, efficienza e tecnologie all’avanguardia. La missione del gruppo è chiara: guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Il JAECOO 7 e la tecnologia Super Hybrid incarnano questa visione, offrendo un’esperienza di guida che non solo soddisfa, ma supera le aspettative. Grazie a un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, il gruppo OMODA & JAECOO continua a dimostrare come innovazione e sostenibilità possano andare di pari passo, garantendo al contempo un’esperienza di guida sicura e performante.