Con oltre 1.300 chilometri di autonomia totale, una potenza impressionante di 500 CV e un’innovativa tecnologia premium, l’Omoda 9 si posiziona come un nuovo riferimento nel competitivo segmento dei SUV ibridi plug-in. Questo veicolo di punta, presentato per la prima volta durante la Design Week 2025, rappresenta l’ammiraglia del costruttore cinese Chery, dimostrando come il marchio sia pronto a sfidare i giganti europei del settore.

Un sistema ibrido efficace

Il cuore pulsante dell’Omoda 9 è un sofisticato sistema ibrido che combina un motore turbo 1.5 a quattro cilindri con ben tre propulsori elettrici, raggiungendo una potenza complessiva superiore ai 500 CV e una coppia di 700 Nm. La batteria da 34,46 kWh, abbinata a un serbatoio da 70 litri, consente di ottenere un’autonomia complessiva straordinaria, mentre la modalità elettrica garantisce fino a 145 chilometri di percorrenza senza emissioni.

Uno degli elementi più distintivi di questo SUV ibrido plug-in è l’adozione delle sospensioni elettromagnetiche, una soluzione tecnologica all’avanguardia raramente utilizzata in questa categoria. Questo sistema avanzato regola la rigidità di ciascun ammortizzatore attraverso l’induzione elettrica, offrendo un’esperienza di guida ottimale su qualsiasi superficie. Inoltre, le sei modalità di guida disponibili (Eco, Normal, Sport, Mud, Snow e Off-Road) garantiscono una versatilità senza pari, adattandosi a ogni tipo di percorso e condizione stradale.

Un design audace

Dal punto di vista estetico, l’Omoda 9 si distingue per un design esterno audace e moderno. Con una lunghezza di 4,78 metri, il SUV presenta una griglia frontale con trama diamantata e fari a LED che si estendono lungo il cofano, enfatizzando il logo del marchio. Il posteriore è altrettanto accattivante, caratterizzato da un lunotto inclinato, uno spoiler sportivo e quattro terminali di scarico, che conferiscono al veicolo un look grintoso e dinamico.

L’abitacolo dell’Omoda 9 è un capolavoro di raffinatezza e tecnologia. Progettato per offrire un ambiente silenzioso e confortevole, l’interno raggiunge un livello di rumorosità estremamente basso, pari a soli 45,8 decibel. Tra le dotazioni tecnologiche spiccano il sistema di parcheggio automatico e la possibilità di ricaricare la batteria sia tramite colonnine esterne che in modo autonomo durante la marcia, una caratteristica che sottolinea l’attenzione del marchio per la praticità e l’efficienza.

Debutto sul mercato italiano per fine maggio

Con il suo debutto sul mercato previsto per la fine di maggio, l’Omoda 9 promette di ridefinire gli standard del segmento, dimostrando che il brand cinese Chery è ormai in grado di competere con i principali marchi premium europei. Grazie a un mix vincente di tecnologia, design e prestazioni, questo SUV ibrido plug-in rappresenta una scelta ideale per chi cerca un veicolo capace di combinare comfort, innovazione e un’autonomia da record.