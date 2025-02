Piccola ma determinata: la Renault Twingo si prepara a sfidare i giganti dell’endurance sulla leggendaria pista del Nürburgring. È questa l’ambiziosa visione di Rauh Racing, che ha annunciato un progetto di trasformazione della city car francese in un bolide da competizione per la 24 Ore Nürburgring del 2026.

Renault Twingo a prova di circuito

Il team sta già lavorando alla metamorfosi della piccola utilitaria, partendo dall’integrazione di componenti della Renault Sport Clio 172. Il cuore pulsante sarà un motore quattro cilindri da 2 litri, calibrato per erogare 200 CV, garantendo il giusto equilibrio tra prestazioni e affidabilità necessaria per affrontare una delle gare più impegnative al mondo.

La strada verso il Nürburgring è complessa e richiede una preparazione meticolosa. Prima di vedere la Twingo in azione nella 24 Ore, il team dovrà superare una serie di test nella serie NLS. Nel frattempo, una BMW 330d E46 farà da apripista nelle competizioni, mentre i tecnici perfezionano le sospensioni e l’impianto di scarico della futura protagonista.

Un progetto ambizioso

Il progetto si distingue anche per il suo approccio innovativo al coinvolgimento dei fan. I fratelli Rauh hanno lanciato diverse iniziative sui social media, tra cui la personalizzazione del tetto nero della vettura con foto e loghi dei sostenitori in cambio di piccole donazioni.

Curiosamente, mentre questa piccola Twingo si prepara alla sua grande avventura, sullo stesso circuito Porsche sta scrivendo un altro capitolo della storia automobilistica, cercando di stabilire nuovi record con la 911 GT3 dotata di cambio manuale, una scelta che continua a conquistare il 50% degli acquirenti americani.

Questa trasformazione di una modesta city car in un’auto da competizione dimostra come la passione per il motorsport possa abbattere ogni barriera, unendo tecnica, tradizione e innovazione in un progetto tanto audace quanto affascinante.