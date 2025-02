La perfezione ha un prezzo: 6 milioni di dollari. Questa cifra astronomica rappresenta il valore stimato di uno dei soli 29 esemplari della Porsche 959 Sport, che sarà protagonista di un’asta il 28 febbraio. Un’auto che incarna l’apice dell’ingegneria automobilistica degli anni ’80.

Porsche 959 Sport, un pezzo pregiato

Questa rara gemma, la numero 16 della limitatissima serie Sport, ha percorso appena 6.046 chilometri ed è rimasta praticamente intatta dal suo debutto. A differenza della versione Komfort, prodotta in 292 unità totali, la Sport si distingueva per la sua estrema leggerezza, ottenuta eliminando comfort come aria condizionata e stereo, e per le sue specifiche tecniche orientate alle massime prestazioni.

Con un peso di soli 1.350 kg, ben 100 in meno rispetto alla versione standard, questa supercar era disponibile in due sole colorazioni: Grand Prix White o Guards Red. Gli interni, spartani ma funzionali, includevano dettagli distintivi come il roll-bar rivestito in pelle e le cinture da corsa a quattro punti, sottolineando la sua vocazione prettamente sportiva.

Una storia pazzesca

La storia di questo specifico esemplare è tanto affascinante quanto la vettura stessa. Acquistata da Werner Funk, ex capo meccanico del team corse Porsche, l’auto non poté essere importata negli Stati Uniti a causa delle severe normative dell’epoca. Funk riuscì comunque a guidarla in Francia, dove ebbe l’opportunità di metterla alla prova accanto a una Ferrari F40 e una 288 GTO, prima di venderla a un collezionista svizzero.

La Porsche 959 Sport rappresentò una pietra miliare per Porsche, introducendo innovazioni come la trazione integrale che avrebbero influenzato le future generazioni di auto sportive. La sua imminente apparizione all’asta non è solo un’opportunità di acquisto per facoltosi collezionisti, ma rappresenta anche un momento significativo per gli appassionati di auto da collezione e storiche di tutto il mondo. Un evento imperdibile nel panorama delle aste auto rare.