Ben 478 cavalli, 324 km/h di velocità massima, 1100 kg di peso e 30 giorni di minuzioso lavoro di detailing auto. Sono questi i numeri che raccontano il recente restauro di una delle supercar iconiche più esclusive al mondo: la leggendaria Ferrari F40 appartenuta al campione di Formula 1 Nigel Mansell.

Ferrari F40, l’ultima sotto la guida di Enzo

Questa straordinaria vettura, dono personale di Enzo Ferrari al pilota britannico al momento della sua firma con la Scuderia, è stata sottoposta a un meticoloso intervento di detailing che l’ha riportata al suo antico splendore. Un’operazione complessa, durata oltre un mese e documentata in un video che illustra ogni fase del restauro, dalla correzione della vernice alla rifinitura degli interni.

L’auto rappresenta un pezzo unico nella storia dell’automobilismo, non solo per il suo illustre proprietario – vincitore del mondiale F1 nel 1992 e del campionato Cart nel 1993 – ma anche per le sue caratteristiche tecniche rivoluzionarie. Progettata dal genio dell’ingegnere Nicola Materazzi e dal design inconfondibile di Pininfarina, la F40 è dotata di un potente motore V8 biturbo da 3.0 litri, capace ancora oggi di regalare emozioni senza tempo.

Un restauro sensazionale

Il processo di restauro ha richiesto competenze specialistiche e l’impiego di tecniche all’avanguardia. Gli esperti hanno lavorato con estrema cura su ogni componente, dalla carrozzeria agli interni, utilizzando materiali di altissima qualità per garantire un risultato all’altezza della fama di questa vettura iconica.

Questo intervento non è stato solo un restauro tecnico, ma un vero e proprio tributo alla tradizione Ferrari e all’eccellenza italiana nel settore automotive. Il risultato finale, presentato nel video ufficiale, mostra una Ferrari F40 riportata ai suoi antichi fasti, pronta a continuare a far sognare gli appassionati di tutto il mondo.