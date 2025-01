La Ferrari F40, icona intramontabile del mondo automobilistico, torna sotto i riflettori grazie a una straordinaria reinterpretazione firmata da Officine Fioravanti. Questa giovane realtà torinese, specializzata nel settore del restomod Ferrari, ha svelato la F40 Alte Prestazioni, un progetto ambizioso che punta a migliorare l’esperienza di guida senza intaccare l’essenza di questa leggendaria supercar.

L’ultima creazione supervisionata da Enzo Ferrari, la F40, è famosa per la sua estetica mozzafiato e il carattere indomabile al volante. Caratterizzata da un marcato turbo lag e priva di assistenze elettroniche, è stata spesso descritta come un’auto “impegnativa“, persino per i piloti più esperti. Michele Alboreto, celebre pilota di Formula 1, la paragonò a “un cane lupo: da accarezzare con delicatezza, ma pronta a mordere se provocata“. Con questa premessa, Officine Fioravanti ha deciso di affrontare le sue criticità, rendendola più sicura e gestibile, pur preservandone il carattere distintivo.

Un pacchetto di innovazioni tecniche

Il fulcro del progetto è rappresentato da un sistema di sospensioni Öhlins TTX 36 a quattro vie regolabili, accompagnato da bracci, cuscinetti e portamozzi di nuova concezione. L’impianto frenante è stato aggiornato con dischi in carbonio-ceramica e pinze Brembo, dotate di sei pistoni all’anteriore e quattro al posteriore, insieme a un ABS di ultima generazione. Anche il sistema di sterzo è stato riprogettato, ora dotato di assistenza idraulica per una maggiore precisione.

Le migliorie non si limitano alla meccanica. Pur rispettando l’inconfondibile design originale, la vettura presenta cerchi di dimensioni maggiori: 18 pollici all’anteriore e 19 al posteriore, equipaggiati con pneumatici Michelin Cup 2 o Pirelli P Zero. Questi aggiornamenti garantiscono maggiore stabilità e aderenza, senza compromettere l’iconica silhouette della F40.

Ferrari F40, un’esperienza di guida rinnovata

L’obiettivo dichiarato da Officine Fioravanti è quello di rendere la F40 Alte Prestazioni più fruibile e sicura, mantenendo inalterate le sue performance straordinarie. “Una F40 è un’opera d’arte concepita per essere guidata, non solo ammirata“, sottolinea l’azienda. Questo principio guida ogni dettaglio del progetto, che celebra la tradizione e abbraccia al contempo le tecnologie moderne.

La Ferrari F40 Alte Prestazioni è un tributo al glorioso passato dell’automobilismo, dimostrando che anche le leggende possono evolversi senza perdere la loro anima. Un’interpretazione audace che unisce il fascino della storia con uno sguardo verso il futuro.