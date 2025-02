Una rara Honda NSX del 1991 con oltre 416.000 chilometri percorsi è stata recentemente messa in vendita a 54.999 dollari da un’officina specializzata in Colorado, catturando l’attenzione degli appassionati di auto sportive classiche, nonostante il suo chilometraggio record e una storia non del tutto limpida.

Honda NSX, un modello ipnotico

Questa coupé sportiva, caratterizzata dalla combinazione distintiva di carrozzeria rossa e tetto nero, rappresenta un’interessante opportunità nel mercato dei veicoli da collezione. Il prezzo, che si attesta intorno ai due terzi del valore di esemplari in condizioni ottimali, riflette sia l’intenso utilizzo che le numerose personalizzazioni apportate nel corso degli anni.

La vettura ha subito diverse modifiche aftermarket, tra cui un kit NOS RM Racing, un sistema di aspirazione personalizzato e vistosi cerchi in lega dorati. Gli interni mostrano i segni del tempo, con sedili non originali e un sistema audio aggiornato, dettagli che potrebbero non essere graditi dai puristi del modello.

La storia del veicolo presenta alcune incertezze, con un titolo ricostruito risalente al 1998 nello stato di Washington. Tuttavia, oggi l’auto vanta un titolo pulito in Colorado. Nonostante ciò, il venditore garantisce che la vettura non presenta problemi strutturali e ha beneficiato di recenti interventi di manutenzione, inclusa la sostituzione della cinghia di distribuzione e una revisione dell’impianto frenante nel 2023.

Amata anche da Ayrton Senna

Questa NSX 1991 incarna alla perfezione la filosofia Honda dell’epoca: una supercar giapponese affidabile e adatta all’uso quotidiano, impreziosita dal contributo in fase di sviluppo del leggendario Ayrton Senna. Il suo motore V6 3.0 litri VTEC e la carrozzeria in alluminio rappresentano ancora oggi un esempio eccellente di ingegneria automobilistica giapponese.

Per gli appassionati disposti ad accettare un esemplare vissuto ma ancora pienamente funzionale, questa NSX rappresenta un’opportunità unica di possedere un’icona dell’automobilismo sportivo a un prezzo relativamente accessibile, considerando il segmento di mercato.