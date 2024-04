La Honda NSX rossa di Ayrton Senna è in vendita

Per i collezionisti in cerca di una vettura fuori dall’ordinario, ecco una grande opportunità: la Honda NSX del 1991 personale di Ayrton Senna è in vendita su Auto Trader UK. Il grande campione brasiliano, scomparso poco meno di 30 anni fa, ebbe tre esemplari del modello. Quello offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti è il più famoso della serie. Ecco perché non sorprende la richiesta, abbondantemente superiore alle quotazioni di mercato: 500 mila sterline (pari a circa 582 mila euro). La cifra è molto alta in senso assoluto, ma per chi volesse mettere in garage un pezzo di storia, l’esborso sarà poco più di un semplice dettaglio.

Questa Honda NSX rossa è stata protagonista di un film sull’asso di San Paolo. In occasione di un evento commemorativo in sua memoria, fu guidata anche da Giancarlo Minardi, sul circuito di Imola. Ma ciò che più conta è la prima parte della vita dell’auto, goduta e gestita da Ayrton Senna in forma pressoché esclusiva. Lui concorse persino allo sviluppo del modello. Questo rende la connessione con la Honda NSX ancora più intima e importante dal punto di vista culturale. Il 3 volte campione del mondo di Formula 1, considerato uno dei piloti più grandi di tutti i tempi, la teneva nella sua casa in Portogallo. Alcuni scatti lo immortalano mentre la lava.

L’esemplare in vendita segna 39.100 miglia sul contachilometri. Dopo la morte di Ayrton Senna, ha subito alcuni passaggi di proprietà. Dal 2013 si trova nell’East Sussex, Regno Unito. Ricordiamo che la sportiva giapponese fu prodotta a partire dal 1990. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore aspirato da 3.0 litri di cilindrata, che eroga 274 cavalli di potenza massima. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5.7 secondi e in una punta velocistica di oltre 270 km/h. Il valore aggiunto è però la finezza caratteriale della Honda NSX, che ai suoi tempi dava del filo da torcere alla più blasonate supercar europee. Incredibile la versatilità del modello, facile da gestire anche nell’uso quotidiano. Beato chi potrà permettersi l’esemplare di Senna.

Fonte | Carscoops