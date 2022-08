Previsioni traffico per il weekend 6-7 agosto 2022

Il weekend del 6 e 7 agosto dà il via al primo esodo del mese preferito dagli italiani per andare in vacanza, di conseguenza è importante cono le previsioni traffico che caratterizzeranno questo periodo di criticità. Milioni di turisti italiani e stranieri in queste ore si metteranno in viaggio a bordo delle proprie auto sulle strade e autostrade che portano alle principali località turistiche.

Secondo le previsioni si registrerà un traffico intenso, con code e rallentamenti, sia nei pressi dei centri di villeggiature marittimi e di montagna che nei dintorni dei grandi centri urbani. Seguendo le informazioni diffuse da autostrade.it cerchiamo di anticipare quali saranno gli orari migliori durante i quali mettersi in viaggio per minimizzare i disagi che potrebbero verificarsi nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto.

Previsioni traffico: venerdì 5 agosto

Traffico intenso su strade e autostrade già da venerdì 5 agosto, sia la mattina che il pomeriggio di questa giornata saranno da bollino rosso. La maggiore affluenza di traffico si registrerà in uscita dalle grandi città in direzione sud, ma anche verso le località montane (Val D’Aosta, Alta Lombardia e Trentino-Alto Adige) e i grandi laghi (Lago di Como e Lago di Garda). Le autostrade più a rischio sono l’A1 Milano-Napoli in direzione Sud, A14 Bologna-Taranto, l’A22 del Brenenro, L’A4 Torino-Venezia in entrambe le direzioni. Massima attenzione anche sulle autostrade liguri: A10 Genova-Ventimiglia, A12 Genova-Rosignano, A7 Milano-Genova e la A26 Genova-Gravellona Toce.

Previsioni traffico: sabato 6 agosto

La mattina del 6 agosto inizierà con un bollino nero, ovvero il primo di quest’anno, previsto su tutte le principali strade della nostra penisola. Con il passare delle ore il traffico dovrebbe diminuire, in particolare con l’avvicinarsi delle prime ore della sera. Chi vuole evitare criticità dovrebbero mettersi in viaggio proprio nelle ore serali, inoltre ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, imposto dalle 8 alle 22.

Domenica 7 agosto

La mattina di domenica 7 agosto 2022 inizierà con un traffico da bollino rosso verso le principali destinazioni turistiche per poi diminuire gradualmente nel corso del pomeriggio. A quel punto dovrebbe aumentare il flusso di veicoli verso le grandi città per chi rientra dal weekend, ma il tutto dovrebbe normalizzarsi nelle ore serali. Consigliamo di consultare le previsioni per tutto il mese di agosto e di rimanere costantemente aggiornati tramite Google maps, i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI.